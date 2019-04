Le gouvernement du Canada soutient l'établissement d'un laboratoire d'ADN environnemental à Winnipeg





WINNIPEG, le 23 avril 2019 /CNW/ - L'ADN environnemental (ADNe) offre une nouvelle méthode efficace et non invasive pour l'échantillonnage d'organismes, susceptible de révolutionner la surveillance de la biodiversité au Canada. L'ADNe désigne l'ADN extrait d'échantillons environnementaux, tels que des échantillons d'eau ou de sol, sans qu'il soit nécessaire d'isoler les organismes cibles. Comparativement, la surveillance de la biodiversité s'appuie actuellement sur une enquête visuelle pour identifier les espèces, ce qui requiert un échantillonnage coûteux, exigeant en main-d'oeuvre, invasif pour les espèces et non sécuritaire pour l'écosystème.

Le secrétaire parlementaire Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), un investissement de 1 126 800 dollars au profit du Centre for Oil and Gas Research and Development (COGRAD) de l'Université du Manitoba pour l'établissement d'un laboratoire d'ADNe. Ce laboratoire s'inscrit naturellement dans l'offre de services unique du COGRAD à l'intention de l'industrie pétrolière et gazière du Canada et soutient la renommée internationale du Centre dans le domaine de la surveillance et de l'assainissement de l'environnement.

L'Université utilisera cette aide financière pour acheter et installer un équipement hautement spécialisé qui permettra au COGRAD d'offrir de nouvelles techniques d'ADNe efficaces et adaptées pour surveiller la biodiversité des habitats du poisson lors d'activités minières, ainsi qu'accroître la production d'énergie environnementalement durable de l'industrie du pétrole et du gaz. Cet investissement stimulera l'innovation, le perfectionnement des compétences et la croissance dans l'industrie pétrolière et gazière de l'ensemble du Canada et entraînera la création de 14 emplois.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif évoluant rapidement.

« Notre gouvernement crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui au profit de l'Université du Manitoba misent sur nos avantages compétitifs et permettront l'établissement d'une installation unique qui aura une incidence positive sur l'industrie pétrolière et gazière, ce qui stimulera la croissance économique et la création de bons emplois de classe moyenne pour la population canadienne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada



« Notre gouvernement est heureux d'appuyer cette nouvelle initiative captivante de l'Université du Manitoba qui vise à fournir à l'industrie pétrolière et gazière les outils dont elle a besoin pour satisfaire avec une confiance accrue aux exigences requises en matière de surveillance environnementale à l'égard des données scientifiques. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et député fédéral de Winnipeg-Sud

« Cette injection de fonds dans le programme d'avant-garde des professeurs Stetefeld et Tomy pour la surveillance et l'analyse des contaminants de l'environnement étendra leurs recherches à de nouveaux domaines de découverte. »

- Digvir Jayas, Ph. D., vice-président (Recherche et Affaires internationales) et professeur distingué, Université du Manitoba

« Cette aide financière permettra au COGRAD de combiner une stratégie unique, une évaluation approfondie de la qualité de l'eau et une technologie de codage à barres de l'ADNe pour mesurer l'assemblage d'espèces de poisson et élargir nos études sur la migration des caribous dans la région du lac Baker. Notre approche permettra de répondre à des questions urgentes sur l'incidence du changement climatique et des activités industrielles sur les peuples inuits de l'Arctique canadien. »

- Jorge Stetefeld, Ph. D., chaire de recherche du Canada en biologie structurale et biophysique, Département de chimie, Faculté des sciences, Université du Manitoba

- Gregg Tomy, Ph. D., professeur agréé, Département de chimie, Faculté des sciences, Université du Manitoba

