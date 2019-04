VanillaSoft pourra poursuivre sa croissance et consolider sa place à l'échelle internationale





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière d'un million de dollars à l'entreprise de Gatineau

GATINEAU, QC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

VanillaSoft Corp. est une entreprise hautement innovante dans le secteur des technologies de l'information. Pour répondre à une demande croissante et développer de nouveaux marchés, elle bénéficiera d'une contribution remboursable d'un million de dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, VanillaSoft pourra réaliser un projet qui lui permettra d'améliorer sa plateforme logicielle et de poursuivre sa croissance et la commercialisation de son produit dans de nouveaux marchés.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Hull-Aylmer, Greg Fergus. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à VanillaSoft de consolider ses avancées technologiques, incluant l'intégration de l'intelligence artificielle, ainsi que de mettre en oeuvre une campagne de commercialisation en Amérique, en Europe et en Océanie : activités promotionnelles, webinaires, publicité dans les médias sociaux, etc.

Fondée en 2005, VanillaSoft offre une plateforme logicielle web permettant à des équipes de ventes de cibler, prioriser et gérer efficacement les contacts avec des clients potentiels. La plateforme, mieux connue dans l'industrie sous le nom de Sales Engagement Platform, intègre les communications par téléphone, voix IP (Voice Over Internet Protocol), courriel ou encore messagerie texte.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« Les technologies numériques modifient les façons de faire dans le monde entier et offrent de grandes possibilités de développement aux entreprises. VanillaSoft permet non seulement à l'Outaouais d'acquérir une réputation en tant que chef de file dans le domaine de l'intelligence artificielle, elle permettra aussi de créer 30 emplois grâce à son savoir-faire et à la technologie innovante qu'elle continue d'importer. »

Greg Fergus, député de Hull-Aylmer

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans VanillaSoft annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce aux efforts de commercialisation de l'entreprise et stimulera la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur DEC comme partenaire dans notre croissance. Notre plateforme aide déjà des milliers de représentants à mieux gérer leur prospection de clients et à augmenter leurs chiffres de ventes. Grâce à la participation de DEC, nous allons pouvoir étendre nos efforts en commercialisation pour faire rayonner la compagnie au niveau international et aider encore plus de clients à améliorer leurs processus de vente. »

David Hood, président-directeur général, VanillaSoft Corp.

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez VanillaSoft sur Facebook, Twitter, YouTube

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 11:30 et diffusé par :