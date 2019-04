Spin Master remporte l'affaire relative au brevet de «?Bakugan?» en Chine





TORONTO, 23 avril 2019 /PRNewswire/ -- Spin Master Corp. (TSX : TOY www.spinmaster.com), l'une des principales sociétés mondiales de divertissement pour enfants, a annoncé aujourd'hui avoir récemment obtenu un jugement définitif en sa faveur dans une affaire de brevet contre Suzhou HONGTU Film Animation Co., Ltd. («?Hongtu?»). Spin Master a obtenu gain de cause dans sa plainte selon laquelle Hongtu a violé le brevet Bakugan de Spin Master avec ses jouets dérivés «?Sky Warrior?».

En septembre 2017, Hongtu a lancé le jouet dérivé «?Sky Warrior?» en Chine, enfreignant les droits de brevet de Spin Master relatifs au jouet populaire Bakugan.

En mars 2018, Spin Master a intenté une action en justice contre Hongtu et trois autres accusés devant le tribunal populaire intermédiaire de Hangzhou. En première instance, le tribunal a statué que les jouets «?Sky Warrior?» tombaient sous le coup du brevet de Spin Master et constituaient donc des violations de brevet. Le tribunal a ordonné aux défendeurs de cesser toute production et vente du jouet «?Sky Warrior?» et a accordé à Spin Master 300 000 RMB (environ 44 100 USD) en réparation. Hongtu a fait appel devant le tribunal populaire supérieur du Zhejiang en avril 2019. Le tribunal a désormais rendu un arrêt définitif qui confirme la décision de première instance.

Ben Gadbois, le président et directeur de l'exploitation mondial de Spin Master a déclaré : «?Nous attendons de nos concurrents qu'ils respectent la propriété intellectuelle de Spin Master et nous prendrons des mesures énergiques si nous pensons que nos droits sont violés.?»

Chris Harrs, le directeur des affaires juridiques et secrétaire général de Spin Master a ajouté : «?Étant donné les projets de Spin Master de distribuer la série télévisée Bakugan en Chine et de vendre les jouets associés, nous sommes très heureux que la validité et le caractère exécutoire du brevet Bakugan aient été testés et nous nous attendons à ce que de tels résultats positifs facilitent nos futures mesures de mise en exécution.?»

À propos de Spin Master et «?Bakugan?»

En 2007, en collaboration avec Sega Toys, TMS et Nelvana, Spin Master a lancé l'émission de télévision Bakugan. En tant que principal produit dérivé de l'animation, les jouets Bakugan ont été très bien accueillis par les enfants du monde entier. Spin Master a déposé divers droits de propriété intellectuelle à l'échelle mondiale pour protéger Bakugan.

Ces 10 dernières années, Spin Master n'a ménagé aucun effort pour protéger ses droits de propriété intellectuelle de Bakugan et a intenté des poursuites civiles à l'échelle mondiale contre de nombreux concurrents qui ont tenté d'enfreindre la propriété intellectuelle de Bakugan. Jusqu'à présent, Spin Master a connu un succès significatif. Les droits de brevet de Bakugan ont également résisté aux tentatives des concurrents de les invalider devant la Commission de réexamen des brevets de Chine. En définitive, la Commission a rejeté toutes ces tentatives d'invalidation et a confirmé la solidité du brevet de Bakugan.

En 2019, Spin Master a relancé l'émission de télévision et les jouets Bakugan dans le monde entier.

À propos de Spin Master

Spin Master (TSX :TOY ; www. spinmaster.com) est un leader mondial dans le domaine du divertissement pour enfants qui crée, conçoit, fabrique, concède sous licence et commercialise un portefeuille diversifié de jouets, jeux, produits et propriétés de divertissement innovants. Spin Master est surtout connu pour ses marques primées telles que Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® et PAW Patrol®. Depuis 2000, Spin Master a reçu 103 nominations pour le Jouet de l'année TIA (TOTY) avec 30 victoires dans diverses catégories de produits, dont 13 nominations TOTY pour le Jouet innovant de l'année. À ce jour, Spin Master a produit neuf séries télévisées, dont la reprise de Bakugan : Battle Planet et le succès actuel de PAW Patrol : La Pat' Patrouille, qui est diffusé dans plus de 160 pays et territoires à travers le monde. Spin Master emploie plus de 1 800 personnes dans le monde entier, notamment au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Russie, en Slovaquie, en Pologne, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Chine, à Hong Kong, au Japon, au Vietnam et en Australie.

