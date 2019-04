Le gouvernement du Canada annonce le projet de rénovation écologique de l'édifice Arthur-Meighen





TORONTO, le 23 avril 2019 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) est déterminé à écologiser ses immeubles et à les rendre plus accessibles tout en investissant dans les collectivités et en créant des emplois.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, a annoncé un projet de rénovation écologique de 277 millions de dollars pour l'édifice Arthur-Meighen, à Toronto, en Ontario. Ce projet transformera l'édifice Arthur-Meighen en un édifice écoénergétique et à faibles émissions de carbone, ce qui permettra de réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 80 % et de diminuer les coûts d'exploitation de l'édifice. L'édifice satisfera également à toutes les normes du gouvernement fédéral en matière d'accessibilité, y compris les dispositifs de balises électroniques pour aider les personnes ayant une déficience visuelle à se déplacer dans l'édifice.

Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans ses immeubles d'un bout à l'autre du pays afin de s'assurer qu'il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en répondant aux besoins de la fonction publique. La transformation de l'édifice Arthur-Meighen constitue un exemple du bon travail que nous accomplissons en vue d'améliorer l'accessibilité de nos espaces et nos services, de créer des milieux de travail plus sains et inclusifs et de favoriser la viabilité environnementale.

Les systèmes électriques, mécaniques, de plomberie et de sécurité seront tous remplacés par des systèmes modernes écoénergétiques. Des panneaux solaires sur le toit, un système de chauffage et de refroidissement géothermique, des fenêtres à triple vitrage et un système d'éclairage intelligent contribueront tous à réaliser des économies d'énergie et de coûts. Le projet optimisera l'espace et la lumière naturelle pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et du visiteur. Le projet créera plus de 300 emplois à temps plein dans le domaine de la construction et dans des domaines connexes. Une fois le projet terminé, environ 1 500 employés fédéraux travailleront dans l'édifice et contribueront à l'économie locale.

Le projet est en cours et devrait être achevé en 2022.

Citations

« Grâce à ce projet, notre gouvernement écologisera les activités du gouvernement et éliminera les obstacles pour tous les occupants, tout en créant de bons emplois, en investissant dans les collectivités et en stimulant l'économie. Ce projet de rénovation est un autre exemple qui démontre dans quelle mesure la modernisation de nos biens immobiliers est favorable pour l'environnement, l'économie et tous les Canadiens, quelles que soient leurs capacités. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

Les faits en bref

Les rénovations contribueront à l'atteinte de la cible du gouvernement qui consiste à réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre causées par les activités du gouvernement fédéral d'ici 2030.

Le budget total approuvé pour le projet s'élève à 277 millions de dollars. Cela comprend la conception, la démolition, la construction, les frais et la supervision.

Le projet de rénovation de l'édifice Arthur-Meighen participe au Programme pilote des bâtiments à carbone zéro, par l'entremise du Conseil du bâtiment durable du Canada , afin d'aider le gouvernement à satisfaire à la nouvelle Norme du bâtiment à carbone zéro. Une étude de faisabilité, axée sur l'efficacité énergétique, a montré qu'il est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment de 80 % et de réaliser des économies de plus de 500 000 $ en coûts énergétiques.

, afin d'aider le gouvernement à satisfaire à la nouvelle Norme du bâtiment à carbone zéro. Une étude de faisabilité, axée sur l'efficacité énergétique, a montré qu'il est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment de 80 % et de réaliser des économies de plus de 500 000 $ en coûts énergétiques. Tout au long de la vie de ce projet de réhabilitation et après son achèvement, SPAC travaillera en étroite collaboration avec des organisations oeuvrant pour les personnes handicapées pour assurer une conception et une orientation universelles.

Cet édifice fait partie du programme « Shop Talk : BlindSquare Enabled » géré par la fondation de l'Institut national canadien pour les aveugles. Le programme encourage l'utilisation de dispositifs de balises électroniques à l'intérieur et à l'extérieur des édifices, lesquels communiquent avec les personnes ayant une déficience visuelle par le biais d'une application.

Une fois les travaux de rénovation terminés, l'édifice Arthur-Meighen sera l'édifice phare des immeubles fédéraux du gouvernement du Canada dans la Région de l' Ontario .

dans la Région de l' . Une fois le projet achevé, des employés des organismes suivants travailleront dans l'édifice :

Agence du revenu du Canada



Agence des services frontaliers du Canada



Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

Produits connexes

Renseignements généraux sur le projet de réhabilitation

Liens connexes

Écologiser le gouvernement

Conseil du bâtiment durable du Canada

Programme pilote des bâtiments à carbone zéro

Lien menant à la vidéo sur la réhabilitation de l'édifice Arthur-Meighen

À la poursuite de la neutralité en carbone

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 11:19 et diffusé par :