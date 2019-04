Rendre le logement plus abordable pour les personnes âgées de Tillsonburg





TILLSONBURG, ON, le 23 avril 2019 /CNW/ - Les résidents de Tillsonburg travaillent fort et méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable où ils peuvent s'épanouir.

Aujourd'hui, à Tillsonburg, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire (pour le Logement et les Affaires urbaines) du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé la construction et le financement de 16 logements locatifs pour aider plus de familles à obtenir un logement abordable.

Grâce à l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, le gouvernement fédéral investit 1,54 million de dollars dans la construction de l'immeuble collectif de 16 logements. Les 16 logements seront tous loués à des prix abordables, avec des loyers inférieurs à 30 % du revenu familial médian et fixés à 80 % du loyer moyen du marché dans la région.

Situé au 13, rue Sanders, cet ensemble résidentiel produit par la Tillsonburg Non-Profit Housing Corporation offrira des options de logements abordables situés près des transports en commun, des écoles et des services pour des personnes âgées à revenu faible et moyen.

L'iFCLL, une initiative prévue dans la Stratégie nationale sur le logement mise en oeuvre par l'entremise de la SCHL, appuie les projets de construction de logements locatifs abordables afin d'encourager l'établissement d'une offre stable de logements locatifs abordables partout au pays, au profit des ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés dans les marchés où les loyers sont élevés.

Citations

« Ces investissements créent de bons emplois et font croître l'économie locale, tout en aidant les familles de notre communauté qui s'installeront bientôt dans ces logements locatifs sûrs et abordables. Il s'agit d'ensembles qui jouent beaucoup sur la capacité de créer un avenir plus durable puisque ce sont des logements abordables et éconergétiques. Notre gouvernement est déterminé à accroître l'offre de logements locatifs pour les Canadiens grâce à des projets comme ceux que nous annonçons aujourd'hui. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (pour le Logement et les Affaires urbaines)

« La Ville de Tillsonburg est fière de contribuer à la création de logements abordables supplémentaires pour les personnes âgées de notre collectivité. Ce projet écosensible a été réalisé sous la direction de la Tillsonburg Non-Profit Housing Corporation, du comté d'Oxford et de la SCHL. Il s'agit vraiment d'un projet de solidarité qui s'avérera un modèle pour d'autres développements dans notre communauté et notre région dans l'avenir. » - Stephen Molnar, maire de Tillsonburg

« Les loyers abordables des appartements pour personnes âgées de la rue Sanders sont possibles grâce à l'initiative de financement de la construction de logements locatifs de la SCHL et au soutien financier du comté d'Oxford. Tous deux ont reconnu le besoin d'un plus grand nombre de logements locatifs abordables et ont appuyé l'efficacité énergétique nette zéro de cet immeuble. Le financement à long terme de l'iFCLL a facilité l'abordabilité des loyers offerts par la Town of Tillsonburg Non-Profit Housing Corp. » - Stephen Culig, membre du comité, Town of Tillsonburg Non-Profit Housing Corp.

Faits en bref

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a suscité beaucoup d'intérêt et la soumission d'un grand nombre de dossiers de qualité. C'est pourquoi, dans le budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars durant la période allant de 2018 à 2021.

Le budget de 2019 propose d'accroître de 10 milliards de dollars sur neuf ans l'initiative Financement de la construction de logements locatifs afin d'appuyer la construction de construire 28?500 logements locatifs supplémentaires dans des communautés partout au Canada , ce qui portera le total des prêts disponibles à 13,75 milliards de dollars et la construction de 42 500 unités au total.

, ce qui portera le total des prêts disponibles à 13,75 milliards de dollars et la construction de 42 500 unités au total. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire une combinaison de logements du marché et de logements locatifs abordables au Canada pour répondre à un besoin démontré de la communauté.

pour répondre à un besoin démontré de la communauté. Le marché locatif constitue une option importante de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Le taux d'inoccupation sur le marché des logements locatifs est de 1,3 % à Tillsonburg .

. Les 16 logements de l'ensemble de la rue Sanders seront accessibles et 13 seront adaptables.

L'ensemble vise une réduction de 32 % de la consommation d'énergie et de l'émission des gaz à effet de serre par rapport aux exigences de l'édition 2015 du Code national de l'énergie pour les bâtiments.

La Tillsonburg Non-Profit Housing Corporation exploite actuellement deux immeubles à loyer proportionné au revenu à Tillsonburg : Maple Lane Seniors Residence et Townview Terrace.

: Maple Lane Seniors Residence et Townview Terrace. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques au pays.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour obtenir plus d'information sur l'initiative Financement de la construction de logements locatifs ou pour soumettre une demande, visitez le https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/nhs.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

