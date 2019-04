Arasan annonce sa solution IP totale eMMC fondée sur la technologie de procédé 7nm de TSMC





Aujourd'hui, Arasan Chip Systems, un grand fournisseur de propriété intellectuelle (IP) pour les semi-conducteurs destinés aux systèmes sur puce mobiles et automobiles, a annoncé la disponibilité immédiate de son eMMC PHY IP fondée sur la technologie de procédé TSMC 7nm

SAN JOSE, Californie, 23 avril 2019 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems a annoncé qu'elle proposerait des solutions IP fondées sur sa technologie de procédé TSMC 7nm, avec la disponibilité immédiate de son contrôleur multimédia intégré (eMMC) PHY IP. L'eMMC PHY IP, validé sur silicium avec le procédé 7nm de TSMC à la pointe du secteur, est intégré de manière transparente à l'IP et au logiciel du contrôleur hôte Arasan eMMC 5.1, offrant ainsi aux clients une solution IP totale eMMC faisant appel au procédé TSMC 7nm.

La solution IP totale eMMC est validée sur silicium et disponible pour les procédés 40nm, 28nm, 16nm et 12nm de TSMC. Un kit de développement matériel (HDK) eMMC, contenant sa puce de test fondée sur la technologie FinFET Compact (12FFC) 12nm de TSMC, est proposé aux clients qui souhaitent prototyper leurs systèmes sur puce.

« Nous avons lancé la division de signal mixte analogue chez Arasan il y a plus de dix ans pour proposer une solution IP totale à nos clients. L'analogue a été pour nous un bond important en termes d'enjeux technologies et d'exigences capitales. Aujourd'hui, nous sommes fiers de proposer nos solutions IP fondées sur la technologie de procédé 7nm de TSMC, ce qui se fait de mieux pour le procédé 7nm », explique Prakash Kamath, directeur de la technologie chez Arasan.

La spécification eMMC 5.1 de JEDEC améliore les vitesses HS400 oeuvrant à 3.2Gbps, avec une « file d'attente de commandes » - ce qui rend les transferts de données très efficients en déchargeant les coûts logiciels indirects dans le contrôleur. eMMC 5.1 renforce en outre la fiabilité du fonctionnement en utilisant un « stroboscope amélioré » dans la couche PHY. L'eMMC5.1 est rétro-compatible avec les dispositifs eMMC 4.51 et eMMC 5.0 existants.

Arasan est membre de l'organisme de normalisation eMMC JEDEC depuis sa création. Avant eMMC, Arasan a proposé une solution IP pour les cartes multimédias (MMC) depuis 2001.

Plus tard cette année, Arasan ajoutera son IP D-PHY / C-PHY à son offre faisant appel au procédé 7nm de TSMC.

À propos d'Arasan

Arasan Chip Systems est un grand fournisseur d'IP pour les interfaces de stockage mobile et la connectivité mobile. Les solutions IP totales de grande qualité et validées sur silicium que propose Arasan incluent de l'IP numérique, de l'IP AMS PHY, de l'IP de vérification, des HDK et des logiciels. Arasan est à l'avant-garde de cette évolution des portables, de l'automobile et des drones, son IP fondée sur des normes étant au coeur des systèmes sur puce « mobiles ».

Arasan IP a livré plus d'un milliard de puces, notamment aux 10 premiers fabricants de semi-conducteurs.

