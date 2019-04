Explorer de nouveaux marchés pour le bleuet sauvage du Canada





NEGUAC, NB, le 23 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Marie?Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Pat Finnigan, député de Miramichi--Grand Lake, ont annoncé l'octroi de plus de 1,6 million de dollars à la division canadienne de l'Association des bleuets sauvages de l'Amérique du Nord [ABSAN (Canada)] pour commercialiser et promouvoir les bleuets sauvages canadiens à l'échelle internationale.

Cet investissement permet au secteur des bleuets sauvages de développer la demande mondiale et de promouvoir les avantages de la consommation de bleuets sauvages du Canada sur les marchés existants et émergents aux États?Unis, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, au Japon, en Chine et en Corée du Sud.

Ces fonds aideront l'ABSAN (Canada) à faire croître la demande à l'égard des bleuets sauvages grâce à l'élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies internationales de marketing et de promotion sur les principaux marchés. Les efforts de promotion comprendront des campagnes dans les médias sociaux, des séminaires sur la santé et la boulangerie et la pâtisserie, ainsi que des campagnes de promotion de l'image de marque du Canada, axées sur le goût, l'innocuité et les bienfaits pour la santé des baies congelées et des produits transformés.

L'ABSAN (Canada) sera également l'hôte de missions en provenance du Japon et de la Chine, et participera à divers salons professionnels et à des événements spéciaux liés à la santé.

« Avec son goût riche et sucré et ses incroyables bienfaits pour la santé, le bleuet sauvage canadien est une culture ayant un énorme potentiel. Cet investissement aide l'ABSAN (Canada) à présenter aux marchés internationaux, nouveaux et existants, ses produits délicieux et nutritifs, tout en faisant croître son secteur et en contribuant à l'objectif du gouvernement de porter à 75 milliards de dollars les exportations agroalimentaires d'ici 2025. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les bleuets sauvages canadiens sont reconnus dans le monde entier pour leur excellent goût et leur grande qualité. En établissant des partenariats avec l'industrie pour renforcer les marchés existants et percer de nouveaux marchés internationaux, nous offrons aux entreprises et aux agriculteurs canadiens des possibilités de diversification, de croissance et de prospérité. »

- Pat Finnigan, député de Miramichi--Grand Lake

« Les membres, les producteurs et les transformateurs de l'ABSAN (Canada) sont très chanceux de pouvoir compter sur des programmes fédéraux comme le programme Agri?marketing pour les aider à développer leur industrie en suscitant une demande plus forte pour les bleuets sauvages canadiens. »

- Neri Vautour?, directeur général, ABSAN (Canada)

Le Canada est le plus important producteur et le plus grand exportateur de bleuets sauvages au monde, avec des exportations d'une valeur de 239 millions de dollars à destination de plus de 30 pays.

est le plus important producteur et le plus grand exportateur de bleuets sauvages au monde, avec des exportations d'une valeur de 239 millions de dollars à destination de plus de 30 pays. Le Nouveau-Brunswick est la deuxième province productrice de bleuets sauvages en importance au Canada, comptant pour 30% de la production totale du pays. En 2018, le Nouveau-Brunswick a produit 23 117 tonnes métriques de bleuets sauvages d'une valeur de 20,5 millions de dollars.

est la deuxième province productrice de bleuets sauvages en importance au Canada, comptant pour 30% de la production totale du pays. En 2018, le Nouveau-Brunswick a produit 23 117 tonnes métriques de bleuets sauvages d'une valeur de 20,5 millions de dollars. Fondée en 1981, l'ABSAN (Canada) est une organisation sectorielle nationale sans but lucratif qui représente environ 2 500 producteurs et quatre grands transformateurs de l'Est du Canada; elle s'emploie à promouvoir l'utilisation et la consommation de bleuets sauvages canadiens à l'échelle internationale.

Ce financement de 1,6 million de dollars provient du programme Agri?marketing du Partenariat canadien pour l'agriculture.

Dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux investissent 3 milliards de dollars sur cinq ans pour renforcer le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels en l'aidant à innover, à croître et à prospérer.

