Amorce des discussions entre la Ville de New York et Hydro-Québec - Le ministre Jonatan Julien salue l'annonce du maire de la Ville de New York

QUÉBEC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, a souligné aujourd'hui le plan ambitieux annoncé par la maire de la Ville de New York, M. Bill de Blasio, qui énonce clairement la possibilité de faire une place de choix à l'énergie propre et renouvelable du Québec.

Le maire de Blasio a annoncé aujourd'hui la reprise imminente des discussions entre Hydro-Québec et la Ville de New York afin de permettre à celle-ci d'acquérir une énergie verte qui lui permettra de réduire considérablement son empreinte de carbone.

Pour le Gouvernement du Québec, il s'agit d'un premier pas encourageant dans la bonne direction et, aussi, d'une preuve que l'énergie propre que nous produisons ne peut que profiter à nos voisins.

« Le Québec possède l'expertise pour devenir la batterie verte du nord-est de l'Amérique. L'hydroélectricité québécoise représente une option fiable pour aider New York à relever ses défis. Le Québec a un rôle important à jouer dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. L'exportation de notre électricité propre et renouvelable est assurément la plus grande contribution que nous pouvons faire. Bien qu'il s'agisse d'une étape importante, il reste beaucoup à faire et Hydro-Québec continue le travail. J'ai confiance que les discussions à venir seront constructives. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Nous saluons l'annonce du maire de New York d'accélérer les échanges en vue d'une entente d'approvisionnement en hydroélectricité du Québec grâce au projet d'interconnexion Champlain Hudson Power Express (CHPE). Cette décision de la Ville de New York démontre l'attrait indéniable qu'exerce l'électricité renouvelable et propre du Québec chez nos voisins quant à la réduction de leur empreinte de carbone. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

