Invitation aux médias - Inondations printanières





QUÉBEC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault se rendra à Sainte-Marie afin de constater les dommages causés par les inondations. Elle sera accompagnée par Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, et par Luc Provençal, député de Beauce-Nord. Pour l'occasion, les représentants des médias sont invités à une mêlée de presse.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Le mardi 23 avril 2019



Heure : 14 h 15



Lieu : Centre Caztel 905, route Saint-Martin Sainte-Marie

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 10:46 et diffusé par :