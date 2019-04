Collaboration entre la Brightline Initiative et Duke Corporate Education pour faire progresser l'exécution des stratégies centrées sur les individus





La Brightlinetm Initiative a annoncé une nouvelle collaboration de recherche avec Duke Corporate Education (Duke CE), qui fait partie de l'Université de Duke et est un fournisseur de premier plan mondial d'offres de développement du leadership.

Les deux partenaires exploreront les principes clés, les directives et les pratiques requis pour tirer profit de la source d'avantage concurrentiel la plus importante de l'organisation ? ses collaborateurs ? en vue de combler la lacune coûteuse et inutile entre la conception et l'exécution de stratégies.

Le professeur Tony O'Driscoll de l'école de commerce Fuqua de l'Université de Duke, et chercheur associé à Duke CE, dirigera ce projet de recherche avec l'équipe de Brightline.

« Je suis très reconnaissant envers Brightline de nous avoir fourni l'occasion de consacrer du temps et de l'attention pour comprendre ce que les organisations doivent faire davantage, mieux et différemment pour combler le fossé croissant entre la conception et l'exécution de stratégies », a expliqué le professeur O'Driscoll. « À mesure que le monde devient plus connecté et plus complexe, nous devons examiner de manière critique les rôles joués par le leadership, la collaboration, la culture et l'intérêt personnel pour cultiver une capacité stratégique plus proactive et plus souple. »

Le Dr Edivandro Conforto, responsable de la recherche stratégique chez Brightline, a affirmé : « En dépit du corpus de recherche existant et des nombreux livres traitant de stratégie, nos recherches les plus récentes ont montré que les cadres supérieurs ont toujours des difficultés à tirer profit de l'actif le plus précieux de l'organisation ? ses collaborateurs. Nous espérons que ces travaux de recherche feront la lumière sur la manière dont les hauts dirigeants et cadres peuvent prendre de meilleures décisions en matière de compromis pour la collaboration, d'aspects culturels, de leadership et de comportements des individus, lorsqu'ils mettent en oeuvre leurs stratégies. »

Ricardo Vargas, directeur exécutif de Brightline, a précisé : « Brightline souhaite la bienvenue à Duke CE en tant que partenaire universitaire et de recherche en 2019. Dans le cadre de nos interactions avec des hauts dirigeants et des cadres, nous avons découvert que les individus sont l'actif le plus important pour une organisation. Toutefois, ils sont également les plus mal compris et sont ceux qui ont le plus besoin d'être responsabilisés. L'aspect humain est un domaine de recherche vital pour la Brightline Initiative depuis sa création. Cette collaboration fera indéniablement avancer les idées exprimées dans la Manifeste pour les personnes et les Principes de base de Brightline. Nous sommes absolument ravis de nous associer avec Duke CE en vue de révéler de nouvelles connaissances afin d'aider les dirigeants dans ce domaine. »

L'étude sera publiée dans un rapport détaillé et fournira une boîte à outils et un guide permettant aux cadres dirigeants de recommander des manières de placer les personnes au coeur de leurs efforts stratégiques.

À propos de la Brightline Initiative

La Brightlinetm Initiative est une coalition dirigée par le Project Management Institute (PMI), conjointement avec des organisations mondiales de premier plan qui se consacrent à aider les dirigeants à combler le fossé coûteux et improductif entre la conception et l'exécution de stratégies. Pour en savoir plus, consultez www.brightline.org.

La Brightline Coalition

Project Management Institute (PMI) ? Boston Consulting Group ? Bristol Myers Squibb ? Saudi Telecom Company ? Lee Hecht Harrison ? Agile Alliance ? NetEase

Collaboration en matière d'enseignement et de recherche

Consortium for Engineering Program Excellence du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ? Université technique du Danemark ? Global Teamwork Lab de l'Université de Tokyo ? Insper ? Duke Corporate Education

À propos de Duke Corporate Education

Duke Corporate Education (Duke CE), qui fait partie de l'Université de Duke, est un fournisseur de premier plan mondial d'offres de développement du leadership. Duke CE est à l'intersection d'une entreprise et d'une université, mais avec une structure différente de chacune des deux. Duke CE apporte aux services client une attention axée par les résultats et offre un aperçu du monde réel pour les problèmes auxquels sont confrontés les dirigeants dans le monde entier, délivrant ses services dans plus de 80 pays à travers le monde. S'appuyant sur son héritage universitaire, Duke CE apporte une rigueur académique et des recherches approfondies. Pour en savoir plus, consultez www.dukece.com.

