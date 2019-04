Congrès de l'ICM 2019 - Des représentants officiels de Ressources Naturelles Canada discutent « Le visage changeant de l'industrie minière »





MONTRÉAL, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - Intelligence. Information. Innovation. Influence. C'est autour de cette lettre « I » que se réuniront des milliers de professionnels de tous les horizons du secteur minier à l'occasion du congrès annuel de l'institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), qui se tiendra du 28 avril au 1er mai au Palais des congrès de Montréal. Ce congrès, qui tient entre autres lieu de salon commercial et d'événement de rencontre d'entreprises et de mise en réseau, s'étendra sur trois jours et devrait attirer plus de 5 000 délégués de part et d'autre du Canada et du monde entier. Les leaders d'opinion de l'industrie y tiendront plus de 200 présentations techniques orales.

En mettant l'accent sur les activités minières, les volets techniques approfondiront les thèmes suivants : exploitation minière durable ; innovation, automatisation et données ; entre roches et ressources ; santé et sécurité ; et populations et communautés. Deux symposiums spécifiques auront lieu en parallèle au congrès de l'ICM, à savoir le 7th North American Iron Ore Symposium (le 7e symposium nord-américain sur le minerai de fer), et le 17th North American Mine Ventilation Symposium (NAMVS 2019, le 17e symposium nord-américain dédié à l'aérage des mines).

Une nouvelle formule de séance plénière d'ouverture, plus interactive et dynamique, marquera l'inauguration du programme sur le thème Le visage changeant de l'industrie minière, qui sera envisagé sous différents angles. Le programme débutera par une allocation de bienvenue du Sous-Ministre adjoint, secteur minier, Ressources naturelles Canada, Glenn Mason. Y participeront les conférenciers distingués suivants : Nathan Stubina, vice-président à la technologie de Sherritt International (modérateur) ; Maryse Belanger, présidente et directrice de l'exploitation d'Atlantic Gold Corporation ; Alexandre Cervinka, président et directeur général de Newtrax Technologies ; Fred Stanford, président et directeur général de Torex Gold Resources Inc. ; et Theresa Nyabeze, ingénieure minière principale chez Vale Ontario Operations.

Les conférencières d'honneur de la deuxième journée seront Janice Zinck, directrice de CanmetMINES, Ressources naturelles Canada, et présidente de l'ICM pour l'année 2018-2019 ; et Cathy Gallagher-Louisy, directrice principale en charge des conseils et des partenariats au centre canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI). Le programme débutera par une allocation de bienvenue du Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada, Paul Lefevre. La présentation de Mme Zinck portera sur le thème Crushing the Consumption Conundrum (résoudre l'énigme de la consommation), et après sa présentation, les six finalistes du défi À tout casser de 10 millions de dollars de l'initiative Impact Canada seront annoncés. Mme Gallagher-Louisy débattra ensuite avec les participants du thème How to Harness Diversity Dividend and Mitigate Diversity Debt (comment exploiter le dividende de la diversité et atténuer la dette liée à la diversité).

« Les participants au congrès peuvent s'attendre à avoir de belles surprises cette année, car nous avons pris soin d'intégrer des approches innovantes à notre contenu », déclarait la directrice générale de l'ICM Angela Hamlyn.

Au congrès de l'ICM, on prend l'exploitation minière très au sérieux. La 36e édition de l'EXPO, le marché canadien de l'exploitation minière, affiche complet. Seront présentes 475 sociétés exposant le nec plus ultra des tout derniers équipements et solutions du secteur minier. Nouveau cette année : 40 présentations en direct sur la scène de l'innovation, qui viendront ajouter mouvement et source d'inspiration à l'étage du salon commercial l'EXPO.

« L'ICM encourage l'échange des connaissances, met l'excellence à l'honneur et réunit les acteurs de l'industrie minière depuis 121 ans », expliquait Mme Hamlyn. « Le soutien indéfectible des entreprises dont bénéficie le congrès de l'ICM, les partenariats précieux et le grand nombre d'inscriptions à cet événement contribuent à l'un des programmes techniques les plus visionnaires que nous avons jamais élaboré. »

Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site du congrès de l'ICM.

Une salle de presse se tiendra dans le salon 511C du Palais des congrès pour les attachés de presse accrédités.

À propos de l'ICM

L'institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) est la principale association dédiée aux professionnels du secteur des minéraux au Canada et dans le monde. L'ICM s'attache à faire progresser les connaissances et à promouvoir la mise en réseau, l'innovation ainsi que les pratiques durables au sein de l'industrie minière.

SOURCE Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 10:00 et diffusé par :