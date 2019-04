Spider-Man(MC) : Loin des siens et Doritos(MD) font équipe pour un partenariat promotionnel mondial riche en émotions





DANS PLUS DE 35 MARCHÉS À TRAVERS LE MONDE, LES MORDUS PEUVENT S'APPROPRIER LEUR SUPER-HÉROS INTÉRIEUR AVEC L'AIDE DE DORITOS ET SPIDER-MAN

PURCHASE, New York, 23 avril 2019 /CNW/ - DoritosMD, l'une des marques de grignotines de PepsiCo qui croît le plus rapidement à l'échelle mondiale, met le « sixième sens » entre les mains des consommateurs dans le cadre d'un partenariat promotionnel mondial avec Columbia Pictures, en collaboration avec Marvel Studios, à l'occasion de la sortie prévue cet été de Spider-Man : Loin des siensMC. Dans plus de 35 marchés à travers le monde, Doritos lancera une vaste campagne de marketing qui offrira aux mordus la chance de s'approprier fièrement leur super-héros intérieur.

Peter Parker est de retour dans Spider-Man : Loin des siens, le prochain chapitre de la série Spider-ManMC : Les retrouvailles. Notre sympathique super-héros du quartier décide de se joindre à ses meilleurs amis Ned, MJ et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Toutefois, le plan de Peter de renoncer à ses exploits héroïques pendant quelques semaines est rapidement abandonné lorsqu'il accepte à contrecoeur d'aider Nick Fury à percer le mystère de nombreuses attaques par des créatures élémentaires, qui sèment le chaos sur le continent tout entier.

« Spider-Man et Doritos sont des marques mondialement connues et appréciées. Doritos est le partenaire idéal de Peter Parker pour son premier voyage en Europe », a déclaré Jeffrey Godsick, vice-président directeur, Brand Management and Global Partnerships, Sony Pictures Motion Picture Group.

Fidèle au caractère mondial du film, la collaboration entre Doritos et Spider-Man suscitera l'enthousiasme des mordus dans le monde entier. La campagne de promotion mondiale entièrement intégrée de Doritos comprendra un design sur l'emballage, des présentoirs en magasin, des créations télévisuelles, un contenu numérique unique et des tirages au sort. Les emballages de Doritos sur les marchés de l'Amérique du Nord (États-Unis et Canada), de l'Amérique latine, de l'Afrique du Nord (Égypte) et de l'Asie présenteront des images exclusives et thématiques du film, dont le lancement mondial aura lieu au début juillet.

« Doritos, dont les produits sont vendus dans plus de 40 pays, est l'une des marques de PepsiCo dont la croissance est la plus rapide; la marque, qui est toujours à la recherche d'aventures audacieuses, est ravie d'être un partenaire promotionnel mondial de Spider-Man : Loin des siens », a mentionné Asadullah Siddiqui, directeur principal, PepsiCo Global Foods.

Dans plus de 20 pays, dont l'Australie, le Mexique et la Colombie, les passionnés pourront se régaler de croustilles Doritos offertes en édition limitée unique sur le thème « Spider-Man : Loin des siens »; les croustilles seront rouges, la couleur qui caractérise le héros. En Amérique du Nord, le « défi du sixième sens » permettra aux mordus de participer à un jeu en ligne où les utilisateurs jouant le rôle de Spider-Man organiseront une série de cours de tissage de toile d'araignée dans différentes villes présentées dans le film Spider-Man : Loin des siens. En prime, les produits Doritos spécialement marqués sur certains marchés contiendront des codes qui pourront être utilisés pour courir la chance de gagner des prix uniques inspirés de super-héros ainsi qu'un grand prix : un voyage en Europe pour deux personnes.*

Spider-Man : Loin des siens arrivera dans les salles de cinéma du monde entier en juillet 2019.

* Aucun achat requis. Nul là où la loi l'interdit. Voir les dates des promotions, les détails et les règles de participation, car elles varient d'un marché à l'autre.

À propos de Spider-ManMC : Loin des siens

Le film est réalisé par Jon Watts, et produit par Kevin Feige et Amy Pascal. Le scénario est signé Chris McKenna et Erik Sommers, qui se sont inspirés de la bande dessinée MARVEL de Stan Lee et Steve Ditko. Les chefs de production sont Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Thomas M. Hammel, Eric Hauserman Carroll, Rachel O'Connor, Stan Lee, Avi Arad et Matt Tolmach. Le film met en vedette Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, JB Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, avec Marisa Tomei et Jake Gyllenhaal.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires partout dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 64 milliards de dollars en 2018 grâce à sa gamme de produits complémentaire d'aliments et de boissons regroupant les marques Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker et Tropicana. La gamme de PepsiCo comprend plusieurs boissons et aliments délicieux et compte 22 marques qui produisent chacune plus d'un milliard de dollars de ventes au détail annuelles estimées.

La société PepsiCo est guidée par sa vision, qui consiste à devenir le chef de file mondial dans le domaine des aliments et des boissons pratiques en donnant un sens à la performance. « Donner un sens à la performance » reflète notre ambition de nous imposer de façon durable sur le marché et de donner un sens à tous les aspects de nos activités. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au www.pepsico.com.

À propos de Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures Entertainment (SPE) est une filiale de Sony Entertainment Inc., qui est une filiale de Sony Corporation, dont le siège est situé à Tokyo. Les activités mondiales de SPE englobent la production, l'acquisition et la distribution de films cinématographiques, la production, l'acquisition et la distribution de contenu télévisuel, l'exploitation de réseaux de télévision, la création et la distribution de contenu numérique, la gestion de studios, et la création de nouveaux produits, services et technologies de divertissement. Le Motion Picture Group de SPE comprend les étiquettes Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, Sony Pictures Animation et Sony Pictures Classics. Pour en savoir plus, visitez le http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html.

