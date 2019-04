Lancement de nouveaux projets de développement saoudiens dans la province de Hajjah au Yémen





MIDI, Yémen, 23 avril 2019 / PRNewswire/ -- Le Programme saoudien de développement et de reconstruction pour le Yémen (SDRPY - Saudi Development and Reconstruction Program) a lancé 11 nouveaux projets dans le Directorat du nord-ouest de Midi au Yémen, poursuivant son travail dans la région. Ces initiatives couvrent les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'électricité, de la santé et de l'eau, et contribueront à augmenter l'espérance de vie, à rétablir les sources de revenus et à relancer l'activité économique dans la zone de Midi et ses environs.

Le SDRPY a été un pionnier dans la construction d'une nouvelle école, d'un centre de santé et d'une station d'épuration d'eau dans la zone de Midi où un nombre excessif de nouveau-nés meurent de maladies d'origine hydrique chaque année. Il y a vingt ans, une station d'eau existait dans la région mais est devenue inopérante au bout de deux ans à cause d'un manque d'entretien. Le SDRPY dispensera des formations aux populations locales pour l'exploitation et la maintenance de la station d'eau, garantissant ainsi sa pérennité.

Les habitants de l'île de Fasht, dans le district de Midi, n'ont pas d'accès immédiat à l'eau potable depuis près de 50 ans. Les habitants consomment souvent de l'eau de mer non purifiée lorsque l'eau de pluie est insuffisante pour répondre à leurs besoins, et les puits locaux, dont certains ont été creusés il y a cent ans, ne produisent que de l'eau salée. La nouvelle usine de traitement de l'eau purifiera l'eau de mer, venant en complément des volumes d'eau douce naturelle et en soutien de l'écosystème local. La salinité de l'eau potable dans le district de Midi atteint souvent des niveaux allant jusqu'à 35?000 parties par million (ppm), notamment dans les îles où l'eau douce n'est pas facilement accessible?; en Arabie Saoudite la moyenne est d'environ 4?000 ppm.

Un tout nouveau centre de santé entièrement équipé traitera des problèmes tels que les taux élevés de mortalité infantile et de maladies d'origine hydrique dans le Midi. Les habitants du district de Midi qui vivent sur des îles comme Fasht et Buklan se rendent généralement à grands frais dans la ville de Midi, située à environ une demi-heure de bateau, pour recevoir des soins médicaux. Le nouveau centre de santé leur permettra d'accéder à des soins de santé de haute qualité sans le risque que représente le trajet pour les malades ou les blessés.

En plus de ces installations modernes, le SDRPY équipera Midi de nouveaux bateaux de pêche et de moteurs hors-bord, ainsi que d'une nouvelle installation de maintenance pour les bateaux. Les milices Houthi soutenues par l'Iran avaient auparavant détruit les flottes de bateaux de pêche de Midi, éliminant ainsi l'unique source de revenus pour des milliers de résidents. De nouveaux générateurs électriques et des filtres pour les générateurs existants seront fournis aux zones de Midi qui n'ont jamais connu l'éclairage extérieur. Le district recevra également des serres, du matériel agricole, des engrais, des semences, des camions-citernes à eau, des véhicules de transport et des lampes pour les réverbères à énergie solaire. Enfin, la station de garde-côtes de Midi sera réhabilitée, restaurant ainsi la stabilité et la sécurité du port.

«?Il est tout à fait approprié que le programme ait dévoilé ces projets aujourd'hui à Hope Square. Il représente l'optimisme de personnes respectables de toutes parts que des millions de Yéménites pourront bientôt retrouver une vie de paix et de prospérité, y compris dans le Hajjah?», a déclaré l'ambassadeur saoudien au Yémen et superviseur du SDRPY Mohammed ben Saeed Al Jaber. «?En tant qu'acteur clé de la stabilité régionale, le Royaume est déterminé à rétablir l'espoir et la sécurité au Yémen, et c'est pourquoi nous continuons d'oeuvrer au renouveau de l'espoir pour le peuple fraternel yéménite.?»

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/875127/Saudi_Development_and_Reconstruction_Program_for_Yemen_Ceremony.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/875128/Saudi_Development_and_Reconstruction_Program_for_Yemen_Ceremony_Close_Up.jpg

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 10:02 et diffusé par :