DIAGNOS réussit l'audit PAUMM de re-certification ISO





BROSSARD, Québec, 23 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, annonce aujourd'hui que son système de gestion de la qualité continue de se conformer entièrement à la norme de qualité ISO 13485:2016 concernant les dispositifs médicaux.



Dans le cadre des exigences de Santé Canada, de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et de CE en Europe relatives à la commercialisation de notre produit phare CARA, DIAGNOS est obligatoirement assujetti à un processus rigoureux d'audit annuel de conformité de son système de qualité, tel que le Programme d'Audit Unique pour le Matériel Médical (PAUMM). Le PAUMM est une approche globale de l'audit des systèmes qualité et comprend le développement d'une coalition internationale de pays voués à la mise en commun de ressources, de technologies et de services afin d'améliorer la sécurité et la surveillance des dispositifs médicaux dans le monde.

« Je profite de l'occasion pour remercier personnellement chacun de nos employés pour leur ardeur au travail et leur engagement envers la qualité de nos produits. Nos clients exigent de nos solutions de santé qu'elles soient performantes tout en étant sécuritaires et DIAGNOS est en mesure de répondre à leurs attentes », a dit M. André Larente, président de DIAGNOS.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s'appuyant sur son outil d'intelligence artificielle (IA) CARA (Computer Assisted Retina Analysis). CARA est une plateforme de télé-ophtalmologie qui s'intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d'intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l'intelligence artificielle de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe (CE).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.ca et sedar.com.



Pour plus d'informations sur ce communiqué, veuillez communiquer avec :

André Larente, président DIAGNOS inc. Tél. : 450 678-8882, poste 224 alarente@diagnos.ca

