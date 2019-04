AgraFlora Organics Annonce les Nominations d'un Nouveau Directeur et d'une Secrétaire





VANCOUVER, le 23 avril 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF) - est heureuse d'annoncer la nomination de M. Brandon Boddy sur le conseil d'administration de la société. M. Boddy cumule plus de 14 années d'expérience sur les marchés financiers et a réussi à lever plus de 500 millions de dollars au cours des 24 derniers mois. M. Boddy est l'un des membres fondateurs d'Auxly Cannabis Group Inc. (anciennement Cannabis Wheaton Income Corp.) et est présentement administrateur de Bee Vectoring Technologies International Inc. De plus, M. Boddy fût l'un des fondateurs de US Cobalt Corp., vendu par la suite à First Cobalt Corp. pour un montant de 149 millions de dollars en 2018. M. Boddy agit également à titre de consultant pour un éventail de sociétés publiques et privées, axées principalement sur les secteurs de la santé et du bien-être, du secteur minier ainsi que du secteur du cannabis. Également, M. Boddy participe activement dans diverses entreprises philanthropiques. Ancien professionnel de la division 1 de la NCAA, M. Boddy organise des séances de golf pour les jeunes à risque grâce à sa fondation, Clubs for Kids.

La Société est également heureuse d'annoncer la nomination de Jan Urata à titre de Secrétaire de la Société. Depuis 2011, Mme. Urata fût la fondatrice et présidente de Take It Public Services Inc., un service d'assistance juridique destiné aux compagnies publiques de toutes les tailles et ce dans plusieurs secteurs de l'industrie. Elle a l'habitude d'accompagner les sociétés du stade initial de levé du capital d'amorçage jusqu'à leurs entrées en Bourse. Ses services incluent le secrétariat corporative passant par la gestion de la conformité relatifs aux transactions complexe et ce, en Assurant la durabilité de l'entreprise via des services abordables, efficaces et rapides. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur, son modèle d'affaires repose sur la performance, l'attention portée aux détails et aux résultats ce qui garantit la qualité du travail et par le fait même, le succès. L'entreprise est issue de ses multiples années d'expérience en tant que secrétaire juridique / parajusriste, dans les plus grands cabinets d'avocats de Vancouver. Elle agit également à titre de secrétaire générale pour plusieurs autres sociétés listées sur la Bourse de croissance du TSX.

À Propos d'Agraflora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Derek Ivany

PDG & président

