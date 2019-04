La ministre Sonia LeBel en visite au Nunavik





QUÉBEC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Mme Sonia LeBel, visitera le Nunavik les 23 et 24 avril afin de rencontrer différents acteurs du milieu sociojudiciaire inuit.

La ministre se rendra au Centre de justice de proximité du Nunavik. Depuis février dernier, celui-ci offre des services d'information juridique et d'accompagnement culturellement adaptés à la population. Elle rencontrera également des membres du comité de justice de la communauté d'Inukjuak ainsi que l'équipe du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels du Nunavik (CAVAC).

De plus, la ministre LeBel échangera avec les représentants du projet Saqijuq. Ce projet vise la mise en place d'actions concertées pour favoriser une meilleure régulation sociale, notamment en ce qui concerne les problématiques reliées aux dépendances et à la violence familiale.

Enfin, une rencontre avec les autorités de la Société Makivik et de l'Administration régionale Kativik est prévue pour discuter du système judiciaire ainsi que des initiatives et de la collaboration du milieu inuit en matière de justice.

Citation

« Je suis heureuse de pouvoir rencontrer les représentants du milieu sociojudiciaire inuit afin de mieux comprendre les besoins de la population du Nunavik. Au cours de ces rencontres, j'espère avoir des échanges constructifs qui m'éclaireront sur les pistes de solution à privilégier pour améliorer son accès à la justice. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice et procureure générale du Québec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 09:24 et diffusé par :