Le premier lieu intérieur aux Émirats arabes unis porte le nom de Coca-Cola Arena grâce à un accord historique qui place Coca-Cola au coeur du secteur de divertissement dans la région MENA





The Coca-Cola Company (TCCC) a signé un accord pour 10 ans lui permettant de détenir les droits de dénomination exclusifs de la nouvelle arène intérieure polyvalente de Dubaï. Désormais connu sous le nom de Coca-Cola Arena, ce lieu époustouflant est le plus grand de son genre par rapport à Istanbul et Singapour. Il transformera Dubaï en une destination majeure pour les tournées musicales mondiales, les compétitions sportives, les spectacles familiaux et les événements des entreprises.

Coca-Cola Arena, d'une capacité impressionnante de 17 000 personnes, est prévue d'ouvrir ses portes cette année pendant le mois de juin. Coca-Cola Arena placera la compagnie Coca-Cola au centre du secteur de divertissement dans la région, et rejoindra le nombre croissant des lieux de divertissement du monde entier où les boissons rafraîchissantes Coca-Cola seront servies.

Avec des lieux emblématiques comme Piccadilly Circus à Londres ou Times Square à New York ; le dernier ajout à la perspective de Dubaï portera fièrement le nom de l'icône mondiale Coca-Cola, pour offrir les meilleurs événements sportifs et divertissants à la région.

Commentant le nouvel accord, Murat Ozgel, directeur général de Coca-Cola au Moyen-Orient et président adjoint de l'Unité des Affaires de Coca-Cola pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a dit : "Cet accord représente une étape décisive pour la compagnie Coca-Cola. En effet, Coca-Cola Arena accueillera plus de 40 événements chaque année dans cette destination attendue, ce qui renforcera notre position dans le secteur de divertissement. Coca-Cola Arena permettra de positionner Dubaï en tant que destination pionnière parmi les principales métropoles mondiales telles que New York, Tokyo, Paris et Londres".

"La musique, le sport et le divertissement font partie intégrante de la structure et de l'héritage de la marque Coca-Cola. Cette arène reflète notre détermination à créer des souvenirs inoubliables à travers des expériences durables", a-t-il ajouté.

Ce lieu polyvalent moderne appartient à Meraas, et sera exploité par AEG, la société internationale de renom de gestion d'installations, qui exploite également O2 Arena de Londres, Centre STAPLES à Los Angeles, Mercedes-Benz Arena à Shanghai et Qudos Bank Arena à Sydney.

Pour sa part, Son Excellence Abdulla Al Habbai, président du conseil d'administration du Groupe Meraas, a commenté cette annonce : "Nous sommes fiers de compter sur une société de renommée mondiale telle que Coca-Cola, qui prend à long terme le droit de dénomination de l'arène. Cet accord fait preuve de la position incomparable de Dubaï en tant que centre mondial du tourisme, des loisirs et de divertissement".

Guy Ngata, PDG de AEG Ogden pour le projet Coca-Cola Arena, a déclaré : "Nous sommes fiers de collaborer avec Meraas et Coca-Cola pour lancer la première arène intérieure polyvalente de classe mondiale aux Émirats Arabes Unis. Et nous aspirons à travailler en étroite collaboration ensemble au cours des 10 prochaines années".

