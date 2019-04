Beyond Meat® arrive chez nous juste à temps pour la saison des barbecues





Juste à temps pour le début de la saison grillades sur la terrasse, la société Beyond Meat® annonçait aujourd'hui l'arrivée en primeur de sa boulette végétale Beyond BurgerMC, désormais offerte dans les comptoirs de viande des marchés d'alimentation IGA, Metro, Super C, Provigo, Maxi et Rachelle Béry.

« Après le succès obtenu avec son lancement dans les restaurants A&W, qui a permis aux consommateurs canadiens de découvrir le goût délicieux du Beyond Burger, son lancement au détail était la prochaine étape évidente pour notre marque, affirme Ethan Brown, le fondateur et PDG de Beyond Meat. Nous sommes particulièrement ravis que ce lancement coïncide avec l'arrivée de la saison des barbecues, car les consommateurs canadiens pourront désormais déguster nos burgers à la maison, avec parents et amis, et profiter pleinement des bienfaits pour la santé et l'environnement que procure la viande à base de plantes. »

La boulette Beyond Burger® est la première boulette à base de plantes conçue pour reproduire l'apparence, la cuisson et la satiété associées au boeuf, tout en étant entièrement composée de plantes, sans soya, gluten, ni OGM. Cette délicieuse boulette végétale contient 20 g de protéines et moins de gras total et de gras saturés qu'un burger au boeuf traditionnel, ce qui en fait une solution idéale pour le segment de consommateurs désirant s'alimenter de protéines plus nourrissantes et écologiquement durables.

« Nous sommes ouverts et sensibles aux différents cheminements des gens. Que vous soyez un carnivore endurci ou strictement végétalien, vous devriez pouvoir vous délecter de nos burgers et en tirer une grande satisfaction, » conclut monsieur Brown.

Le Guide alimentaire canadien 2019 encourage les consommateurs à diversifier leurs sources de protéines, en insistant sur l'ajout de plus de protéines végétales à leur menu quotidien. Beyond Meat soutient cette vision en se procurant les composantes de base de la viande ? protéines, gras, oligoéléments, eau ? directement du monde végétal, puis en les utilisant pour recréer la viande à partir de zéro, sans en sacrifier le goût ni la texture. Cette approche novatrice produit un burger délicieux, meilleur pour la santé et qui consomme moins de ressources naturelles que la production de bétail traditionnelle.

Les boulettes Beyond Burger (PDSF : 7,49 $ - 7,99 $) seront en vente dans le comptoir des viandes des chaines et marchés d'alimentation indépendants ainsi que dans les marchés d'aliments naturels suivants d'ici la fin de mai (le prix et la participation des détaillants peuvent varier) :

Provigo et Maxi

Metro et Super C

IGA, IGA Extra, Rachelle Béry

Communiquez avec votre marchand local pour en confirmer la disponibilité.

Consultez la liste complète des établissements offrant les produits Beyond Meat sur le site Web de la société, au www.BeyondMeat.com .

À propos de Beyond Meat

Établie à Los Angeles, en Californie, la société Beyond Meat a été fondée en 2009 avec pour mission de créer de la viande à partir de plantes, afin d'avoir une influence positive sur la santé humaine, les changements climatiques, la conservation des ressources naturelles et le bien-être animal. De nombreux partisans de ces valeurs comptent au nombre des investisseurs et ambassadeurs de Beyond Meat, notamment Kyrie Irving, Leonardo DiCaprio, Snoop Dogg, Shaquille O'Neal, Jessica Chastain, Shaun White, Chris Paul, Lindsey Vonn, DeAndre Hopkins, Liza Koshy, Thomas Middleditch, Tony Gonzales, Bill Gates, et Jack et Suzy Welch. Le portefeuille de protéines végétales de Beyond Meat, composé de produits congelés et réfrigérés, est offert dans plus de 30 000 supermarchés et restaurants à l'échelle mondiale. Pour en apprendre davantage et obtenir les dernières nouvelles de Beyond Meat, visitez www.BeyondMeat.com et suivez @BeyondMeat, #BeyondBurger et #GoBeyond sur Facebook, Instagram et Twitter. Beyond Meat, le logo Beyond Meat et Beyond Breakfast Sausage sont des marques de commerce ou des marques déposées de Beyond Meat, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 09:10 et diffusé par :