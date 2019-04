L'Agile Alliance annonce le programme de l'événement AGILE2019





La Conférence Agile mondiale de Washington, D.C. est l'événement majeur du secteur

PORTLAND, Oregon, 23 avril 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, l' Agile Alliance est ravie d'annoncer le programme de l'événement AGILE2019 , plus grand rassemblement international annuel des membres Agile. La conférence est l'événement mondial majeur visant à faire progresser les pratiques Agile.

« Cette année, nous avons reçu près de 2 000 candidatures concernant 286 créneaux de parole convoités », a déclaré Christina Hartikainen, présidente de la conférence AGILE2019. « L'affinement de la sélection s'est révélé un processus difficile dans la mesure où nous avons reçu un très grand nombre de propositions exceptionnelles. Notre programme de cette année regorge de sessions incitant à la réflexion et présentées par des dirigeants de la communauté Agile, qui renforceront les connaissances des participants d'Agile, généreront des idées transformatives, et feront progresser l'utilisation de pratiques Agile de pointe du niveau des équipes à celui des entreprises. »

Cet événement extrêmement attendu inclura les interventions de Chris Bailey, auteur de l'ouvrage à succès intitulé « Hyperfocus: How to Be More Productive in a World of Distraction », de Lynne Cazaly, auteur du prochain ouvrage intitulé « ish: The Problem with our Pursuit for Perfection and the Life-Changing Practice of Good Enough », ainsi que de Portia Tung, dirigeante et partenaire d'affaires, The School of Play.

L'an dernier, la conférence a attiré près de 2 400 membres Agile issus de 53 pays, qui ont tiré les enseignements et collaboré avec des experts, des auteurs et des innovateurs Agile reconnus. L'événement AGILE2019, qui aura lieu du 5 au 9 août à Washington, D.C., devrait attirer encore plus de participants.

L'Agile Alliance organise la Conférence Agile nord-américaine annuelle , qui vit sa dix-huitième année d'existence. La conférence attire des spécialistes d'Agile, des entreprises, des membres de la communauté des fournisseurs et partenaires, ainsi que des universitaires issus du monde entier.

À propos de l'Agile Alliance

L'Agile Alliance est une organisation de membres à but non lucratif, qui s'engage à promouvoir les concepts du développement de logiciels Agile, tels que décrits dans le manifeste Agile. Grâce à plus de 60 000 membres et souscripteurs à travers le monde, l'Agile Alliance s'inspire des principes des méthodologies et des valeurs Agile délivrées par les développeurs, les entreprises et les utilisateurs finaux. L'Agile Alliance organise et promeut des événements visant à réunir la communauté Agile à l'échelle mondiale.

