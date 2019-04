Abris vend CheMeS, importante société d'impression spécialisée dans la production d'étiquettes autocollantes et de manchons rétractables





VARSOVIE, Pologne, 23 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le 17 avril 2019, Abris Capital Partners a cédé sa participation majoritaire dans CheMeS à Innova Capital. Durant ces 3,5 dernières années où Abris en était propriétaire, la société a connu un développement intensif et réalisé d'importants investissements en termes d'infrastructure et de technologie de production, ce qui lui a permis de pénétrer sur des marchés inexplorés et d'attirer de nouveaux clients.

Abris CEE Mid-Market Fund II a investi dans CheMeS en 2015, acquérant alors une participation majoritaire dans la société. Durant la période de détention, un programme d'investissement ambitieux avait été mis en oeuvre en collaboration avec Maciej Szperli?ski, fondateur et PDG de la société. Outre d'importantes dépenses en capital, ce programme comportait également l'introduction d'un nouveau produit ? des tubes laminés, ainsi que des investissements en vue de la professionnalisation de l'organisation et du renforcement de l'équipe dirigeante. CheMeS a ainsi considérablement augmenté ses capacités commerciales et opérationnelles, consolidant sa position d'acteur reconnu sur le marché des étiquettes. À l'heure actuelle, la clientèle de l'entreprise compte des sociétés de produits de grande consommation de taille moyenne et cotées, situées dans toute l'Europe et actives dans des secteurs tels que les cosmétiques, les produits d'hygiène personnelle, la production alimentaire et la logistique.

« Nous sommes particulièrement ravis d'avoir soutenu la mise en oeuvre de programmes de développement ambitieux au sein d'une entreprise familiale polonaise présente sur le marché depuis plus de 25 ans. Avec Maciej Szperli?ski et les principaux membres de la direction, nous avons atteint les objectifs commerciaux définis au début de notre collaboration. Nous sommes fiers de passer le relais au nouveau propriétaire, qui pourra tirer parti du développement dynamique futur de CheMeS. », résume Edgar Kole?nik, directeur des investissements chez Abris Capital Partners Ltd.

L'accord de vente et d'achat signé doit encore obtenir l'aval de l'entreprise et des autorités anti-monopole.

