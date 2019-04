CSPA Group, Inc., filiale de Lifestyle Delivery Systems Inc, inscrit son 3e événement consécutif CannaStripstm épuisés





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 avril 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQB : LDSYF) et (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») annonce que sa filiale à part entière CSPA Group, Inc., a participé au « High Times 4/20 », à la Cal Expo tenue à Sacramento, et au festival « Kushstock 4/20 » au stade Adelanto, à Adelanto, en Californie également.

À ces deux événements, où le groupe CSPA a monté des stands de promotion, les détaillants qui se sont associés au groupe CSPA ont vu leurs stocks de CannaStripstm s'épuiser avant la fin.

Casey Fenwick, président de LDS, s'en réjouit en déclarant : « La popularité de CannaStripstm se répand à pas renouvelés. J'étais personnellement présent à l'événement High Times 4/20 à Sacramento et le public non seulement s'est montré très intéressé à la gamme de produits CannaStripstm, mais son acceptation était tout aussi enthousiaste. Tout le monde voulait en savoir plus sur CannaStripstm et les détails de la ligne de produits. Il n'y avait aucun moment où le stand ne comptait plusieurs visiteurs. C'était un grand événement pour le groupe CSPA, CannaStripstm et la société en général. »

Brad Eckenweiler, chef de la direction de LDS, commentant le festival, a déclaré : « Kushstock 4/20, à Adelanto, a connu un grand succès et le détaillant local présent à l'édition du samedi a épuisé ses stocks à deux reprises. CannaStripstm continue de gagner en popularité à mesure que les gens en nombre croissant découvrent la distribution discrète et efficace de cannabinoïdes dans la gamme de produits CannaStripstm et en font l'expérience. »

La société s'engage à tenir le marché informé des faits nouveaux de l'entreprise à mesure qu'ils se produisent.

À propos de CSPA Group Inc.

Le groupe CSPA Inc., domicilié à Adelanto, en Californie, est un fabricant et distributeur/transporteur autorisé par la ville et l'État exerçant son activité dans l'industrie californienne du cannabis. Le groupe CSPA Inc. fabrique des huiles et des distillats extraits ainsi que la gamme de produits CannaStripstm en vertu d'une entente de licence avec Lifestyle Delivery Systems Inc, une société établie en Colombie-Britannique.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une unité de production et de conditionnement ultramoderne située dans le sud de la Californie. Cette technologie permet de produire des bandelettes infusées (semblables aux bandelettes respiratoires) qui ne sont pas seulement plus sûres et plus saines que toute autre forme d'administration. La biodisponibilité des constituants du cannabis en est aussi supérieure. Certaines bandelettes possèdent également d'ingrédients coactifs supplémentaires tels que des nutraceutiques, des vitamines et des peptides. D'autre part, cette technologie offre un nouveau moyen de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production, basé sur la technologie de la société, s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bandelette, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et administrateur

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, VEUILLEZ NOUS ÉCRIRE À :

information@lifestyledeliverysystems.com

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n?accepte aucune responsabilité quant à sa suffisance et à son exactitude.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives fondées sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces déclarations reflètent les estimations, opinions, intentions et attentes actuelles de la direction et ne constituent en rien une garantie de rendement futur. La société prévient que toutes les déclarations prospectives sont foncièrement incertaines et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en oeuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médical, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les déclarations prospectives. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/457613/Lifestyle_Delivery_Systems_Logo.jpg

SOURCE Lifestyle Delivery Systems Inc.

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 09:02 et diffusé par :