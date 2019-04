Mise aux enchères au Canada d'une flotte de modèles récents de camions et de remorques





Tiger Group, Liquidity Services va vendre 160 unités de porteurs-remorqueurs, remorques réfrigérées et fermées, ainsi que d'autres matériels roulants appartenant précédemment à Terra Nova Transport, dans une vente aux enchères en ligne sur www.Go-Dove.com

BOUCHERVILLE, Québec, 23 avril 2019 /CNW/ - Sur ordre de la Cour supérieure du Québec, Tiger Group et Liquidity Services organisent une mise aux enchères en ligne d'une grande flotte de modèles récents de porteurs-remorqueurs, remorques fermées, unités réfrigérées, camionnettes à plateau, diabolos, chariots à fourche et d'autres matériels de support et de magasinage appartenant précédemment à Terra Nova Transport. Les 160 unités qui seront mises aux enchères sont situées dans les installations de la société à Boucherville, au Québec, à Bolton, dans l'Ontario et à Salisbury, dans le Nouveau-Brunswick. Tous les actifs seront disponibles dans une mise aux enchères en ligne du 24 avril 2019 au 1er mai 2019 sur www.go-dove.com.

La société de services de transport, qui était présente essentiellement dans le Nord-Est des États-Unis, dans l'Ontario, au Québec et dans les provinces maritimes du Canada, a fermé ses portes à la fin de l'année 2018. La mise aux enchères comprendra du matériel roulant qui était en fonctionnement au moment de la fermeture de Terra Nova, notamment 76 semi-remorques fourgons Vanguard, Great Dane et Utility de 16,2 mètres (53 pieds), 25 porteurs-remorqueurs Freightliner, International et Kenworth et 17 remorques frigorifiques et frigorifiques trois axes fabriquées par CIMC, Utility, Wabash et Great Dane. La plupart des actifs datent de 2016 ou d'une date antérieure. Parmi les autres actifs proposés on peut citer 19 diabolos de Manac, CIMC, Vanguard, CROS et ITD, deux tracteurs de manoeuvre Capacity ainsi que différents chariots à fourche, camionnettes, appareils de magasinage et pièces de rechange.

« Les sociétés de transport trouveront une précieuse gamme de modèles récents de porteurs-remorqueurs, remorques, unités réfrigérées et appareils de support dans cette mise aux enchères, » a déclaré Chad Farrell, directeur général du département commercial et industriel de Tiger. « Cet événement représente une opportunité unique d'acquérir des équipements de transport parfaitement entretenus à des prix défiant la concurrence. »

« C'est une excellente opportunité pour les acheteurs d'accéder à un inventaire unique de porteurs-remorqueurs, remorques et aux autres matériels roulants en parfait état de fonctionnement au moment de la fermeture, » a expliqué Nick Taylor, vice-président principal de Liquidity Services.

Les enchères en ligne commenceront le 24 avril 2019 à 12 h 00 (heure de l'Est) et se termineront le 1er mai 2019 à 17 h 00 (heure de l'Est). Toutes les personnes intéressées doivent s'inscrire avant la vente sur www.go-dove.com.

Pour voir les modèles en vente, prenez rendez-vous en téléphonant au service clientèle au 1-800-665-1042.

Pour des informations complètes sur les actifs, consultez le site : www.go-dove.com

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 08:55 et diffusé par :