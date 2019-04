Emplois d'été Canada 2019 donne le coup d'envoi de la saison d'embauche





Plus de 85 000 emplois disponibles sur guichetemplois.gc.ca/jeunesse pour les jeunes du Canada

CAPE BRETON, NS, le 23 avril 2019 /CNW/ - Aider les jeunes Canadiens à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour commencer leur carrière fait partie du plan du gouvernement visant à bâtir une main-d'oeuvre solide et résiliente et à faire croître la classe moyenne. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a doublé le nombre d'emplois créés grâce à Emplois d'été Canada depuis 2015, offrant ainsi une expérience de travail significative et rémunérée pour plus de 70 000 jeunes par année.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, Rodger Cuzner et le député de Sydney-Victoria, l'honorable Mark Eyking, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé le début de la saison d'embauche pour Emplois d'été Canada 2019. Cette année au Canada, plus de 85 000 emplois sont offerts aux jeunes. Ici, en Nouvelle-Écosse, cela signifie que 3 323 emplois seront disponibles pour les jeunes de la région.

Autre nouveauté cette année, le gouvernement du Canada invite les jeunes chercheurs d'emploi d'été à trouver ces possibilités en visitant guichetemplois.gc.ca ou en téléchargeant l'application gratuite de Guichet-Emplois pour trouver les employeurs qui embauchent dans leur collectivité. Toutes les offres seront affichées jusqu'au 12 juillet 2019.

Citations

« Les jeunes du Canada ne sont pas seulement les leaders de demain - ils sont les leaders d'aujourd'hui. C'est pourquoi notre gouvernement, par l'entremise d'Emplois d'été Canada, veille à ce qu'un plus grand nombre de jeunes Canadiens puissent acquérir l'expérience de travail rémunérée et significative dont ils ont besoin pour réussir dans notre économie en évolution. En affichant tous les emplois disponibles sur guichetemplois.gc.ca, les jeunes peuvent trouver toutes les occasions d'emploi pour 2019 en un seul endroit. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Je suis fier que le programme Emplois d'été Canada aide à créer des possibilités d'emplois pour plus de 300 jeunes de Cape Breton?--?Canso cet été. Les organismes de notre circonscription qui sont admissibles à ce programme pourront embaucher des jeunes de la région et les aider à acquérir l'expérience et les compétences requises pour les préparer aux emplois de demain. »

- Rodger Cuzner, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Cette année, près de 300 entreprises et organismes de Sydney-Victoria pourront embaucher des jeunes pour l'été grâce à la subvention dans le cadre du programme Emplois d'été Canada. Ce programme offre aux jeunes la chance d'acquérir des compétences valables qu'ils pourront utiliser au cours de leur carrière. Je suis fier que notre gouvernement a cette initiative pour aider les jeunes et notre communauté locale. »

- L'honorable Mark Eyking, député de Sydney-Victoria

« Les familles dépendent du YMCA du Cap-Breton pour avoir des camps de jour d'été sécuritaires, stimulants et inclusifs à nos emplacements de Sydney et de Port Hawkesbury. Le financement alloué dans le cadre de la Stratégie Emplois d'été Canada nous aide à embaucer le personnel requis pour offrir des programmes de camps de jour d'été de grande qualité et abordables pour les familles du Cap-Breton tout en étant accessibles aux enfants en situation de handicap qui, autrement, pourraient ne pas pouvoir y participer. Le soutien continu du gouvernement du Canada pour ce programme sera avantageux pour plusieurs jeunes et employeurs au pays. »

- Andre Gallant, président-directeur général, YMCA du Cap-Breton

Les faits en bref

Emplois d'été Canada fait partie de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada . Depuis 2005, la Stratégie a aidé plus de 900 000 jeunes à acquérir les compétences et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour décrocher un emploi de qualité et le conserver.

fait partie de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du . Depuis 2005, la Stratégie a aidé plus de 900 000 jeunes à acquérir les compétences et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour décrocher un emploi de qualité et le conserver. Depuis son lancement en mars 2018, l'application Guichet-Emplois a été téléchargée plus de 168 000 fois et, combinée au site Web, a servi plus de 5 millions de clients.

Emploi et Développement social Canada a reçu environ 40 000 demandes au cours de la période de demande de financement d'Emplois d'été Canada 2019, afin d'obtenir des fonds pour environ 150 000 emplois, ce qui représente environ 890 millions de dollars en demandes de financement totales.

a reçu environ 40 000 demandes au cours de la période de demande de financement d'Emplois d'été 2019, afin d'obtenir des fonds pour environ 150 000 emplois, ce qui représente environ 890 millions de dollars en demandes de financement totales. Dans le budget de 2016, le gouvernement s'est engagé à doubler le nombre d'emplois d'été dans le cadre d'Emplois d'été Canada chaque année. À l'été 2018, plus de 70 033 emplois ont été créés dans le cadre d'Emplois d'été Canada , ce qui permet de respecter cet engagement.

chaque année. À l'été 2018, plus de 70 033 emplois ont été créés dans le cadre d'Emplois d'été , ce qui permet de respecter cet engagement. Les critères d'admissibilité au programme ont changé et, encore une fois, des dizaines de milliers d'emplois intéressants sont disponibles. Cette année, ils sont ouverts non seulement aux étudiants, mais aussi à tous les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui sont admissibles à travailler au Canada .

. Chaque année, les priorités nationales sont déterminées en fonction des besoins du marché du travail et pour refléter la diversité de la population canadienne. Les priorités nationales d'Emplois d'été Canada de cette année visent à soutenir :

de cette année visent à soutenir : les organisations qui offrent des services aux jeunes qui déclarent appartenir à un groupe sous-représenté ou qui doivent surmonter un plus grand nombre d'obstacles pour accéder au marché du travail, ou les organisations qui ont l'intention d'embaucher ces jeunes;



les occasions pour les jeunes d'acquérir de l'expérience de travail liée aux métiers spécialisés;



les possibilités pour les jeunes des communautés dans les régions rurales ou éloignées ainsi que des communautés de langue officielle en situation minoritaire;



les petites entreprises, en reconnaissance de leur contribution à la création d'emplois;



les organisations qui offrent du soutien ou des services aux aînés.

Liens connexes

Visitez YouTube pour découvrir comment des jeunes un peu partout au Canada ont profité du programme Emploi d'été Canada l'été dernier.

www.guichetemplois.gc.ca/jeunesse

