Lightbits présente SuperSSD, la première solution de stockage SSD du monde offrant une capacité ultra élevée et une haute performance





Lightbits Labs a présenté aujourd'hui SuperSSD, la première solution SSD de l'industrie, connectée à Ethernet et qui résout les questions de vitesse, capacité et fiabilité s'agissant du stockage de données des systèmes de formation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage machine (ML). SuperSSD rend le stockage transparent, afin de permettre aux applications telles que les bases de données à haute vitesse, d'analyses à haute performance et les applications dédiées à engager la clientèle de fournir des expériences utilisateurs exceptionnelles.

Cette récente solution venant de Lightbits, la société qui est en tête de file de la norme NVMetm/TCP, a été expressément fabriquée pour l'accès parallèle rapide et massif aux données. L'appareil est conçu pour satisfaire les demandes d'envergure, de performance et de forte disponibilité des entreprises soumises à une vaste et intense transformation numérique de leurs ressources. L'IA et ML sont des exemples typiques d'applications qui se fient traditionnellement aux données stockées localement sur un support de stockage à connexion directe (DAS) avec SSD (solide state drive). Toutefois en termes d'évolutivité des données vers un volume plus massif sur des ressources distribuées, les solutions DAS sont inefficaces, complexes à gérer, chères et souvent exposées au risque de devenir un point unique de défaillance. Ces besoins d'évolutivité, de performance et d'accès distribué nécessite un type de système de stockage conçu pour l'accès rapide, massif et parallèle aux données.

Grâce à la virtualisation et à la gestion d'un large pool de SSD NVMe muni de mémoire flash globale avec couche de traduction (GFTL), le SuperSSD garantit l'utilisation efficace du stockage et l'accès de vitesse à fil à des ensembles de données très vastes. Déployé sur un réseau et des infrastructures informatiques existants, le SuperSSD est facile à installer et permet aux experts en données de planifier facilement la portée et la performance de leur stockage au moment où et à l'endroit où ils en ont besoin.

Support plug-and-play, le SuperSSD présente un éventail d'atouts liés à la simplicité, la performance, la tolérance aux pannes et la rentabilité des coûts, y compris :

Haute capacité : capacité disponible évolutive allant de 64 TB jusqu'à 1 PB (mise à niveau sur site) et pouvant être partagée entre plusieurs noeuds de calcul

Haute performance : compatible à 5 millions d'opérations d'entrée/sortie de 4K par seconde (IOP) et une cohérence de latence de moins de 200us avec NVMe de bout en bout

Connectivité : performance duelle sur réseau filaire de 100 GbE

Compression : réduction des données 4 x moins ou plus que le taux de ligne, augmentant ainsi la capacité de stockage utilisable tout en renforçant l'endurance du SSD et en accélérant les applications d'écriture intensive

Tolérance aux pannes : Elastic Erasure Coding (EC) isole les pannes du SSD, garantit la protection des données et la non-interruption du service

Délestage du serveur d'application : décharge entièrement le serveur d'application de toutes les tâches de stockage

Stockage computationnel : fournit un traitement en stockage afin que les fonctions définies par l'utilisateur puissent être effectuées au sein du serveur de stockage en vue de maximiser la bande passante du stockage et d'améliorer la performance d'application

Simplicité du NVMe/TCP : utilise le réseau d'infrastructure standard TCP/IP pour un stockage immédiat, partagé et compatible à plusieurs applications et noeuds de calcul

Format : serveur en rack standard 2U avec simple installation plug-and-play

Commentaire des partenaires :

« L'accès à une quantité massive de données avec faible latence est une priorité pour l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et les taches d'analyses de haute performance », a affirmé Roger Peene, vice-président de la planification et stratégie produit de l'unité d'exploitation consacrée au stockage chez Micron. « Des solutions comme le SuperSSD de Lightbits Labs permettent aux clients d'accéder à de vastes ensembles de données munis de riches services de données par le biais d'une solution d'infrastructure à faible latence et désagrégée. »

« Les solutions fabriquées à la base des critères vitesse et efficacité du NVMe over TCP (NVMe/TCP) offrent une désagrégation fluide aux sociétés ayant besoin de stockage à échelle. Vue notre excellente familiarité avec l'équipe fondatrice et connaissant ses solides expériences, Dell Technologies Capital est ravi d'être un investisseur qui soutient Lightbits Labs », a déclaré Yair Snir, vice-président et directeur général, Dell Technologies Capital.

Feedback d'un analyste :

« Nous prévoyons que des applications aux données intenses comme l'IA et l'apprentissage machine entrainent la croissance de l'utilisation du stockage à haute performance en vue de consommer et de traiter les vastes ensembles de données qui leur sont spécifiques », a expliqué Dennis Hahn, analyste principal, Pratiques de recherche du centre nuage et données à IHS Markit. « Dans notre récente étude DC Storage Strategies Survey, les participants ont indiqué qu'ils recherchent des choix et options pouvant leur permettre de déployer leurs solutions de stockage. Il est évident que les sociétés ont besoin d'un type de stockage à haute performance, à faible latence, évolutif et facile d'accès pour les applications. Un stockage auquel on peut accéder sans avoir besoin d'ajouter des logiciels au serveur. »

Feedback de la société :

« Même si le stockage est rarement le centre d'intérêt, il demeure un élément principal dans toute l'infrastructure qui permet l'IA et l'apprentissage machine », a affirmé Avigdor Willenz, fondateur et président du conseil d'administration de Lightbits Labs. « En rendant l'accès rapide et massif aux données disponibles partout et plus simplement du début à la fin, SuperSSD de Lightbits fait son entrée sur le marché de l'IA et change la règle du jeu en tant que véritable infrastructure de stockage et de données. »

« L'IA et l'apprentissage machine nécessitent extrêmement de ressources, y compris l'accès aux appareils distribués et aux quantités massives de données », a déclaré Eran Kirzner, PDG et cofondateur de Lightbits Labs. « Quand la quantité de données analysées augmente, les solutions DAS deviennent totalement inefficaces, compliquées à gérer, onéreuses et des points uniques de défaillance. En annulant les périodes d'indisponibilité, SuperSSD représente une solution de stockage qui soutient les processus continus d'IA et d'apprentissage machine, de façon fiable, rentable, simple et à haute performance. »

Le support SuperSSD de Lightbits Labs est désormais disponible à l'achat avec deux nouvelles solutions NVMe/TCP introduites le mois dernier par Lightbits : le LightOS software et la carte d'accélération de stockage LightField.

Ressources supplémentaires :

À propos de Lightbits Labstm

Créé en 2016, Lightbits Labs repense l'infrastructure nuagique moderne à l'échelle mondiale. La mission de la société est de réinventer la gestion du stockage et de la mise en réseau dans les centres de données nuagiques. En tant que précurseur dans ce domaine, ses solutions sont utilisées avec succès dans les principaux centres de données nuagiques de la planète. Au côté d'investisseurs stratégiques tels que Dell Technologies Capital, Micron, SquarePeg Capital et Walden International, et avec des investissements d'Avigdor Willenz (président du conseil et fondateur) et de Lip-Bu Tan (PDG Cadence Design Systems et président de Walden International), Lightbits Labs désagrège le stockage et le calcul afin d'optimiser la performance et de réduire le coût total de propriété.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.lightbitslabs.com ou nous contacter à l'adresse mailto:info@lightbitslabs.com.

Bureau américain

1830 The Alameda,

San Jose, CA 95126, États-Unis

Bureau israélien

17 Atir Yeda Street,

Kfar Saba, Israël 4464313

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

