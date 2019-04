/R E P R I S E -- Autoroute 10 à Brossard - Construction du pont d'étagement dans l'axe du boulevard du Quartier - Poursuite des travaux/





LONGUEUIL, QC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports du Québec informe les usagers de la route que la construction du pont d'étagement du boulevard du Quartier, au-dessus de l'autoroute 10, à Brossard, reprendra ses activités et nécessitera des fermetures de nuit de l'autoroute 10 et de bretelles dans l'échangeur des autoroutes 10 et 30.



Des fermetures complètes pour construire la structure débuteront le mardi 23 avril et se poursuivront jusqu'en mai. Par la suite, d'autres fermetures complètes seront requises pour le bétonnage et le décoffrage du tablier (juin et juillet).

Entraves et gestion de la circulation prévues dans la semaine du 22 avril

Dans la nuit du mardi 23 avril à 21 h au mercredi 24 avril à 4 h 30

Fermeture complète de la voie de desserte de l'autoroute 10 en direction ouest (jusqu'à 5 h)

C e qui implique :

la fermeture de la bretelle de sortie de l'autoroute 30 en direction ouest vers l'autoroute 10 en direction ouest.



la fermeture de la bretelle de sortie de l'autoroute 30 en direction est vers l'autoroute 10 en direction ouest.

Dans la nuit du mercredi 24 avril à 21 h au jeudi 25 avril à 4 h 30

Dans la nuit du jeudi 25 avril à 21 h au vendredi 26 avril à 4 h 30

Dans la nuit du vendredi 26 avril à 22 h 30 au samedi 27 avril à 7 h

Fermeture complète de l'autoroute 10 en direction ouest

Ce qui implique :

la fermeture complète de la voie de desserte de l'autoroute 10 en direction ouest (jusqu'à 5 h les matins de la semaine et jusqu'à 7 h le samedi matin).



la fermeture de la bretelle de sortie de l'autoroute 30 en direction ouest vers l'autoroute 10 en direction ouest.



la fermeture de la bretelle de sortie de l'autoroute 30 en direction est vers l'autoroute 10 en direction ouest.

Les chemins de détour seront balisés à l'aide de panneaux de signalisation.

La construction du pont d'étagement est financée par la Ville de Brossard. Toutefois, le Ministère assure la surveillance des travaux de la construction de la structure puisque le pont d'étagement est situé au-dessus de l'autoroute.

D'autres communiqués seront émis en temps opportun pour préciser les prochaines fermetures complètes.

À noter que ce chantier fera l'objet d'une surveillance policière accrue.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les interventions pourraient être reportées. Pour tous les détails et les mises à jour, nous vous invitons à consulter le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

