Kaneka Americas Holding, Inc. annonce la création d?une nouvelle division de biopolymères basée à Houston, au Texas dans le but de vendre des composés plastiques dégradables à base de plantes aux États-Unis

HOUSTON, 23 avril 2019 /CNW/ - Kaneka Americas Holding, Inc. est fière d?annoncer la création de la nouvelle Division Biopolymères basée à Houston. Le PHBH de Kaneka est un produit à base de plantes qui offre flexibilité et résistance à la chaleur. Il est produit par le biais d?un nouveau processus de bio-fermentation qui fait appel à des huiles végétales renouvelables comme matière première. Nos produits sont non seulement d?origine biologique et bio-compostables dans des environnements aérobiques, anaérobiques ou marins, ils résistent solidement à la chaleur et peuvent agir à titre de barrière contre la vapeur d?eau.

Nos produits sont stables dans des conditions d?utilisation de tous les jours. Dans des conditions appropriées, soit anaérobiques, aérobiques ou marines au sein d?un environnement naturel, nos produits commencent à se biodégrader.

Le PHBH a reçu l'homologation pour contact alimentaire de la part de FDA et convient à tous les produits d?emballage des aliments. Il peut être transformé en plusieurs produits tels que tasses, coutellerie, plateaux-repas, assiettes, etc.

Kaneka produit du PHBH depuis 2011 et agrandit présentement son usine de Takasago, au Japon. Kaneka espère trouver une solution de rechange aux produits en plastique à usage unique, car la compagnie reconnaît le besoin de mettre sur le marché un produit à base de plantes qui permettra de réduire la pollution des océans et des terrains d'enfouissement. Présentement, on estime qu?environ 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent dans l?océan chaque année, ce qui représente un énorme enjeu environnemental pour les océans du monde.*

