Morneau Shepell publie son premier Rapport sur la responsabilité sociale d'entreprise





Le rapport porte sur le rendement environnemental, social et en matière de gouvernance

TORONTO, le 23 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Morneau Shepell a publié son Rapport de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) 2018. Le rapport porte sur le rendement des initiatives environnementales, sociales et en matière de gouvernance (ESG) prises dans l'ensemble de l'entreprise, domaines clés de la RSE qui sont liés à nos activités.

Bien qu'il s'agisse du premier rapport sur la RSE publié par la société, Morneau Shepell est depuis longtemps déterminée à conduire ses activités de manière responsable et à veiller au mieux-être de ses employés, des collectivités où elle est implantée et de son environnement. Cette étape témoigne des valeurs de Morneau Shepell sur le marché du mieux-être et de son souci de transparence et de responsabilité à l'égard des intervenants.

« En tant que personne morale socialement responsable, le concept de mieux-être est totalement intégré à notre organisation, affirme Stephen Liptrap, président et chef de la direction. Notre entreprise s'efforce sans cesse de renforcer la gestion de ses initiatives de RSE et d'améliorer ses pratiques opérationnelles. Ce rapport montre que la RSE est un aspect fondamental de notre organisation, qui est au coeur des valeurs de notre marque. La RSE nous aide à définir la façon dont Morneau Shepell mène ses affaires, oriente notre stratégie et encadre nos comportements. Nous sommes loin d'avoir terminé, mais nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et de la manière dont la RSE participe à notre raison d'être, qui est de veiller au mieux-être des gens et au succès des entreprises. »

En 2019, Morneau Shepell continuera à adapter ses rapports à l'évolution des normes de RSE, tout en mettant à jour ses systèmes de gestion et ses pratiques opérationnelles afin qu'ils soient conformes à ces normes. À long terme, la société cherchera à harmoniser ses stratégies de RSE avec les principes mondiaux en la matière, ce qui engendrera de nouvelles possibilités de contribuer au mieux-être des gens, des organisations et des collectivités.

Cliquez ici pour consulter le rapport de RSE de Morneau Shepell.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrative du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte presque 5 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :