Mersen Lance Son Nouveau Site Internet Mondial





NEWBURYPORT, Massachusetts, 23 Avril 2019 /CNW/ - Mersen, leader mondial en énergie électrique et en matériaux avancés, est heureux d'annoncer le lancement du nouveau site Internet consacré à l'énergie électrique. « Notre site Internet mondial est un excellent outil permettant à nos clients d'accéder rapidement et facilement à toutes les données dont ils ont besoin », déclare Charlie Raynes, VP Global Marcom. « Le nouveau site Internet démontre notre engagement envers nos clients en les plaçant au premier plan de chaque décision ». Le site contient toutes les données produits mondiales, nos produits et solutions sur-mesure, un accès rapide à des experts techniques et des descriptions de marché pour présenter l'ensemble de nos gammes de produits.

Un design audacieux : naviguez facilement entre les pages produits, marchés, applications.

naviguez facilement entre les pages produits, marchés, applications. Nouvelles fonctions de recherche : trouvez rapidement ce dont vous avez besoin ! Notre nouvel outil de sélection produit permet une recherche multi-critères.

trouvez rapidement ce dont vous avez besoin ! Notre nouvel outil de sélection produit permet une recherche multi-critères. Nouvelles pages interactives Marchés et Applications : les pages permettent d'accéder facilement à l'expertise de Mersen grâce à sept marchés principaux et 36 marchés secondaires présentés de manière interactive.

les pages permettent d'accéder facilement à l'expertise de Mersen grâce à sept marchés principaux et 36 marchés secondaires présentés de manière interactive. Une nouvelle section de produits et de solutions sur-mesure : Mersen facilite l'accès à son expertise et permet d'établir un partenariat dès le début de la conception.

Mersen facilite l'accès à son expertise et permet d'établir un partenariat dès le début de la conception. Plus d'informations sur les produits : les pages produits sont conçues pour fournir toutes les informations en un clin d'oeil.

les pages produits sont conçues pour fournir toutes les informations en un clin d'oeil. Affichage optimal : le site est adaptif et l'affichage reste ergonomique sur tous vos appareils.

Le nouveau site Internet de Mersen Electrical Power est accessible via https://ep.mersen.com.

À Propos De Mersen

Expert mondial de l'énergie électrique et des matériaux avancés, Mersen conçoit des solutions de pointe adaptées aux besoins spécifiques de ses clients afin de leur permettre d'optimiser leurs procédés de fabrication dans des secteurs tels que l'énergie, les transports, l'électronique, la chimie, la pharmaceutique ou les industries de transformation. Mersen Electrical Power fournit une gamme complète de fusibles et appareillages fusibles basse tension UL/CSA et CEI, fusibles ultra rapides, busbars, protection CC pour VE et batteries, protection contre les surtensions, fusibles et supports haute et moyenne tension, transfert de puissance pour véhicules ferroviaires, interrupteurs basse tension, fusibles spéciaux basse tension, produits et solutions personnalisés, et plus encore. Pour plus d'information, composez le 00 1 978-462-6662 ou visitez ep.mersen.com.

Contact

Karen Schmuch

Marketing Communications Manager, North America

karen.schmuch@mersen.com | 00 1 (978) 465-4919

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/874076/Mersen_Logo.jpg

SOURCE Mersen

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :