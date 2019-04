Le groupe Tongwei fait don d'une centrale photovoltaïque pour une zone dépeuplée du plateau tibétain





CHENGDU, Chine, 23 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le 17 avril, une cérémonie de donation intitulée To illumine depopulated zone and protect Yangtze River--Tongwei Group is committed (Illuminer la zone dépeuplée et protéger le fleuve Yangtsé - l'engagement du groupe Tongwei) s'est tenue avec succès à la Station de protection écologique de la source du Yangtsé (connu aussi sous le nom de Yangzi Jiang ou le fleuve Bleu). En effet, le groupe Tongwei a donné dix groupes électrogènes photovoltaïques à Green River à la suite de son dernier don en 2018. Cet acte de bienfaisance a pour but d'alimenter en électricité les équipements de l'observatoire du lac Bande et de soutenir la protection de l'habitat des oies à tête barrée. L'ancien Premier ministre australien et président de l'Institut public de la société asiatique (Asia Society Public Institute), Kevin Rudd, a fait parvenir une lettre de félicitations à l'événement.

Au cours des dix dernières années, Tongwei a réalisé une belle percée dans le secteur de l'énergie photovoltaïque. Le groupe est aujourd'hui devenu une entreprise photovoltaïque intégrée dont les activités vont de la production en amont de silicium cristallin et de la production de cellules solaires haute performance à la construction et à l'exploitation de centrales photovoltaïques terminales. Sichuan Yongxiang Co., Ltd., une filiale en amont de la chaîne industrielle, possède une capacité de production de 80 000 tonnes par an de silicium cristallin de haute pureté, se classant ainsi au troisième rang mondial. À mi-chemin de la chaîne industrielle, Tongwei Solar Co., Ltd. affiche une capacité de production de cellules solaires de 13 GW. La production totale devrait dépasser 20 GW d'ici fin 2019, ce qui en fera la plus grande entreprise de cellules solaires au monde en termes de production et de fourniture pendant trois années d'affilés. Au bout de la chaîne industrielle, Tongwei tente de combiner biologiquement l'aquaculture et la production d'énergie photovoltaïque et de promouvoir vigoureusement le modèle de développement innovant intégrant la pêche et l'énergie photovoltaïque.

À l'avenir, Tongwei compte poursuivre ses efforts et s'efforcera d'atteindre son objectif de créer une entreprise d'énergie propre de classe mondiale et de mener la campagne mondiale visant à révolutionner l'énergie propre pour ainsi offrir le plus bel environnement aux générations futures !

