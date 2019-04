Moneris présente son application de paiement universelle pour les appareils de nouvelle génération





Moneris Core offre une expérience de paiement uniforme sur tous les terminaux de point de vente d'Ingenico et de Verifone.

TORONTO, le 23 avril 2019 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), le principal fournisseur de paiements par cartes de crédit et de débit, présente Moneris Core (« Core »), un logiciel propriétaire qui alimentera ses terminaux de paiement de nouvelle génération. Déjà intégrée aux nouveaux terminaux de comptoir de Moneris, soit les terminaux V400c de VeriFone et Desk/5000 d'Ingenico, ainsi que le terminal sans fil Move/5000 d'Ingenico, l'application offre une expérience de paiement uniforme pour les commerçants et les clients. Moneris est le seul acquéreur au Canada qui offre une expérience unifiée bilingue avec tous ses terminaux de point de vente (PDV).

L'application Core contrôle les paramètres, les fonctions de paiement, les rapports et les fonctions de sécurité améliorée des terminaux. Son interface couleur donne aux terminaux un style moderne, avec des écrans intuitifs semblables à ceux des appareils intelligents d'aujourd'hui. La navigation et la réactivité uniformes de tous les terminaux permettent d'accélérer le traitement des paiements et la formation des employés.

« Le terminal de paiement ainsi que l'application qui l'alimente sont des pièces vitales du moteur d'une entreprise », a déclaré Malcolm Fowler, chef des produits et des partenariats. « Lors de la conception de l'application Moneris Core, nous avons examiné en détail les interactions des commerçants et des clients avec le terminal de paiement. Nous nous sommes efforcés de les rendre plus rapides et plus intuitives et, bien sûr, de rendre les terminaux plus élégants. Nous avons profité de chaque occasion pour simplifier le processus de paiement afin que rien ne puisse entraver l'expérience des clients. Ainsi, Moneris Core permet aux entreprises de gagner du temps et aux clients de payer plus rapidement. »

Les nouveaux menus et instructions simplifiés de l'application Core, qui s'afficheront sur les écrans tactiles de 3,5 pouces des nouveaux appareils de Moneris, sont tout aussi conviviaux pour les employés que pour les titulaires de carte. Les commerçants peuvent personnaliser leur page d'accueil et y ajouter les fonctions les plus utilisées afin d'accéder à ces dernières plus rapidement lors des paiements. L'application utilise la plateforme infonuagique de Moneris pour les fonctions améliorées d'envoi de reçus par courriel ou par texto, de gestion du terminal à distance et d'envoi de rapports du terminal à Marchand Direct.

Moneris offre une expérience impeccable immédiate aux commerçants en configurant au préalable les appareils avant de les expédier. Ce faisant, les terminaux sont prêts pour les paiements quelques secondes après le chargement de l'application. L'équipe du service à la clientèle de Moneris est disponible en tout temps pour régler les paramètres locaux du terminal par l'entremise de la plateforme infonuagique de Moneris, réduisant ainsi les efforts de dépannage des commerçants.

Parmi les solides fonctions de sécurité infonuagiques de l'application, on compte la protection par mot de passe à plusieurs niveaux qui permet aux gestionnaires de limiter l'accès à certains types de transactions, paramètres et fonctions de production de rapports selon le profil d'utilisateur. Les fonctions transactionnelles prises en charge comprennent notamment les paiements par cartes de débit et de crédit, les portefeuilles électroniques, la conversion de devise dynamique, les cartes-cadeaux de Moneris, les transactions différées, les reçus électroniques, les paiements par carte absente, les remises en argent, les pourboires et les frais supplémentaires.

Cette année, Moneris prévoit d'élargir sa gamme d'appareils de nouvelle génération alimentés par Moneris Core en plus de développer des fonctions semi-intégrées et de paiement aux tables. Pour en savoir plus sur l'application Moneris Core, veuillez consulter la page www.moneris.com/core-FR.

À propos de Moneris

Moneris est le plus important fournisseur de solutions de paiement novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin. Elle traite d'ailleurs plus d'une transaction sur trois à travers le pays. Moneris offre aux entreprises de toutes les tailles et de toutes les industries du matériel, des logiciels et des solutions qui les aident à transformer la façon dont elles évoluent et fonctionnent, qu'il s'agisse des paiements ou plus encore.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.moneris.com et suivez @moneris.

