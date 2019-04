Le Conseil des Atikamekw de Manawan, le Conseil de la Nation Atikamekw et Nouveau Monde Graphite annoncent la signature d'une entente de pré-développement pour le projet Matawinie





SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 23 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monsieur Paul-Émile Ottawa, Chef du Conseil des Atikamekw de Manawan (« CDAM ») et monsieur Constant Awashish, Grand Chef du Conseil de la Nation Atikamekw (« CNA ») ainsi que monsieur Éric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG ») sont fiers d'annoncer la signature d'une entente de pré-développement (« EPD ») visant la conciliation de leurs droits et de leurs intérêts respectifs concernant les activités de pré-développement, dont celles liées à l'usine de démonstration et dans le cadre de laquelle ils s'engagent à négocier une Entente sur les répercussions et les avantages (« ERA ») relativement au projet Matawinie.



Le CDAM et le CNA appuient NMG et consentent aux activités de pré-développement liées à l'usine de démonstration qui se veulent respectueuses de l'environnement, des principes de développement durable ainsi que de la culture et du mode de vie de la Nation Atikamekw. Dans le cadre de l'EPD, NMG offre notamment de la formation, des emplois et des occasions d'affaires aux membres de la Nation Atikamekw à l'occasion d'activités afférentes à l'usine de démonstration et prévoit l'établissement d'un fonds de formation conjoint avec le CDAM et le CNA.

Aux termes de l'EPD, les parties s'engagent à développer une relation positive et mutuellement bénéfique fondée sur la confiance et le respect mutuel et de concilier leurs intérêts respectifs en lien avec le projet Matawinie envisagé par NMG. Ainsi, l'EPD définit les principes convenus par les parties qui régiront les discussions et les négociations devant mener à la conclusion de l'ERA relativement au projet Matawinie.

« L'EPD est un nouveau pas menant vers la réalisation d'un projet impliquant et respectant les communautés locales » explique Eric Desaulniers, président et chef de la direction de NMG. Selon le Chef du CDAM, Paul-Émile Ottawa, « l'EPD formalise l'établissement d'une relation respectueuse et durable entre NMG et la communauté de Manawan ». Le grand chef du CNA, Constant Awashish, ajoute : « l'EPD constitue le canevas pour les discussions future entre NMG et la Nation Atikamekw relativement au développement du projet Matawinie. »

À propos du Conseil des Atikamekw de Manawan (AM)

Le CDAM est composé du Chef Paul-Émile Ottawa et de six (6) conseillers respectivement élus selon le mode coutumier par les Atikamekw de Manawan, et il agit au nom de tous les membres de cette collectivité. La communauté de Manawan est située à 120 kilomètres à l'ouest de La Tuque et à 72 kilomètres au nord de Saint-Michel-des-Saints, sur la rive sud du lac Métabeskéga.

À Propos du Conseil de la Nation Atikamekw (CNA)

Fondé en 1982, le CNA est une corporation sans but lucratif, née de la volonté des conseils Atikamekws de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci de s'unir pour la négociation de la revendication territoriale globale de la Nation Atikamekw sur le territoire qu'il nomme le « Nitaskinan ». À cet égard, le CNA, le Canada et le Québec négocient une entente de principe devant mener à la conclusion d'un Traité. Le CNA offre également des programmes et des services à l'ensemble de la population Atikamekw. À titre de conseil tribal, le CNA dispense les services?conseils suivants : services techniques et services-conseils en gestion et développement économique. De plus, des services délégués pour les communautés, soit les services sociaux ainsi que les services éducatifs, linguistiques et culturels qui sont également offerts. Le CNA joue également un rôle politique qui supporte les aspirations historiques, politiques, économiques, culturelles et sociales de la Nation Atikamekw.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, au Québec. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de faisabilité le 25 octobre 2018. L'étude de faisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 100 000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période de 25,5 ans. NMG opère, depuis le début de l'automne 2018, une usine de démonstration d'une capacité de production de 2 000 tonnes de flocons de graphite concentré sur deux ans.

Dans une optique d'intégration verticale et de développement durable, NMG planifie la construction d'une usine dédiée à la seconde transformation à grande échelle de son graphite afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie des batteries lithium-ion. L'équipe de NMG, qui cumule plus de 60 ans d'expérience dans le graphite, développe ses projets avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale. Le projet de NMG bénéficie d'un bassin main-d'oeuvre important provenant de la région et est situé à proximité des axes routiers ce qui lui confère un avantage économique.

