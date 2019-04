Avis média - Invitation au colloque 2019 de l'Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ)





MONTRÉAL, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) a le plaisir de vous inviter à son colloque 2019 sous le thème Transformer nos rues: un enjeu pluridisciplinaire. Plus de 250 professionnels de l'aménagement seront rassemblés à Montréal afin d'échanger sur les tendances en mobilité, les approches novatrices et pluridisciplinaires, ainsi que les projets exemplaires. L'événement accueille plusieurs conférenciers de prestige, dont monsieur Gil Penalosa, fondateur et président de 8 80 Cities et président de World Urban Parkset, et l'architecte paysagiste Claude Cormier.

Soyez-y le vendredi 26 avril dès 8h30

au Centre de création « Les 7 doigts »

2111, boul. Saint-Laurent, Montréal, H2X 2T5

Métro Saint-Laurent

L'AAPQ profitera du cocktail dînatoire en soirée pour remettre les prix Frederick-Todd à l'éditorialiste en chef à La Presse, François Cardinal, et aux architectes paysagistes Denise Blais et Myke Hodgins. La cérémonie de remise de prix se déroulera en présence de la ministre déléguée aux Transports, madame Chantal Rouleau, et du maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, monsieur Luc Ferrandez.

Consultez la programmation détaillée ici.

Confirmez votre présence au web@aapq.org.

À propos de l'AAPQ

Fondée en 1965, l'Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) est une corporation professionnelle constituante de l'Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC/CSLA) et de la Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP/IFLA).

L'AAPQ a pour mission de rassembler, représenter et soutenir ses membres et promouvoir la profession dans le contexte de la protection, la mise en valeur, la gestion et la création des paysages en tous milieux, contribuant ainsi à constituer un cadre de vie durable, fonctionnel, esthétique et sain pour la population.

