PV InfoLink organisera des dialogues avec des géants de l'industrie sur les perspectives du marché solaire au second semestre 19 avant la SNEC





Un séminaire intitulé "2H19 PV Market Outlook and Forecast" se tiendra à Shanghai le 3 juin, un jour avant la SNEC, pour discuter des perspectives du marché mondial de la chaîne d'approvisionnement au second semestre de cette année.

Organisé par PV InfoLink, l'un des principaux fournisseurs de renseignements sur le marché de l'énergie solaire, le séminaire réunira des fabricants, des développeurs, des IAC et des investisseurs dans le but d'explorer les principaux enjeux de l'industrie et d'aider les participants à acquérir des connaissances précieuses pour naviguer sur le marché solaire en expansion.

PV InfoLink a invité de grandes entreprises chinoises, dont Jinko, Longi et GCL-Si, pour discuter de l'impact de la transition de la Chine vers un marché sans subventions.

Cette année, la demande chinoise reprendra plus tard que d'habitude en raison de l'incertitude politique. De plus, le Japon et l'Inde, les deux principaux partenaires commerciaux de la Chine, ont vu leur demande fléchir après la fin de l'exercice 2018 en mars. Le niveau de demande le plus bas se situe maintenant au deuxième trimestre.

La demande chinoise devrait rebondir considérablement en juillet et rester forte jusqu'au premier trimestre 2020. La demande à l'étranger, en revanche, est généralement meilleure au second semestre qu'au premier semestre. Sous l'impulsion de la demande chinoise et de la demande étrangère, la demande globale connaîtra une hausse spectaculaire au second semestre de cette année.

Selon les termes du document de consultation, la priorité serait accordée aux projets historiques qui choisissent de devenir des projets à parité sur une base volontaire par rapport aux projets subventionnés de cette année. Les quotas de consommation d'électricité étant limités dans chaque province, les projets non subventionnés seront privilégiés par rapport à la demande de capacité des nouveaux projets de cette année dans le cadre du système de quotas. Par conséquent, PV InfoLink a révisé à la baisse la demande de modules de la Chine de 43GW à 36GW.

En examinant le projet de la politique de subvention, la Chine allouera environ 3 milliards de yuans aux régimes de subvention cette année. Outre le programme de réduction de la pauvreté, les autres projets seront inclus dans les programmes de subventions. Les projets de distribution commerciale et de montage au sol devront participer au processus d'appel d'offres, ce qui signifie que le quota d'installation pour les projets subventionnés sera déterminé par les résultats des appels d'offres. Selon le mécanisme d'appel d'offres, la demande chinoise de modules multiples devrait augmenter, ce qui entraînera une hausse constante des prix des modules multiples après le rebond de juillet.

Sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, les prix du marché en amont ont connu une chute rapide en avril. Après une stabilisation de l'offre et de la demande en juillet, les prix devraient atteindre un creux en mai. Alors que les prix des mono dans la chaîne d'approvisionnement sont relativement stables, la demande de modules mono PERC restera forte tout au long de l'année. Bien que la basse saison au T2 puisse connaître une légère tendance à la baisse des prix, les prix globaux resteront autour de 0,27-0,285 USD sans grande fluctuation.

PV InfoLink fournit les informations les plus récentes sur le marché et des cotations de prix précises dans la chaîne d'approvisionnement sur une base hebdomadaire, qui est utilisée par la plupart des grandes entreprises comme indice pour la négociation des prix afin de rester compétitif sur le marché. Pour plus de détails sur la façon d'assister au séminaire, rendez-vous sur la page de l'évènement ici.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 04:40 et diffusé par :