Une enquête révèle que 77 % des Canadiens ratent l'occasion de créer des souvenirs familiaux en ne cuisinant et en ne mangeant pas ensemble





LG Electronics Canada et la chef Anna Olson collaborent pour inspirer les Canadiens à cuisiner ensemble à la maison afin de créer des souvenirs familiaux.

TORONTO, le 23 avril 2019 /CNW/ - Les Canadiens passent moins de temps à cuisiner et à manger ensemble en raison de leur horaire chargé et des options de repas pratiques offertes. Selon une récente enquête omnibus mandatée par LG Electronics Canada*, plus des trois quarts (77 %) des Canadiens affirment rater l'occasion de pouvoir créer de précieux souvenirs de famille en ne cuisinant et en ne mangeant pas ensemble.

L'enquête a aussi révélé que plus de la moitié des Canadiens (53 %) estiment que les recettes familiales les rapprochent de leur patrimoine. Et plus de 40 % des Canadiens estiment qu'ils perdront une partie de leur patrimoine familial en ne transmettant pas leurs recettes à leurs enfants.

Afin de mieux comprendre les habitudes alimentaires des Canadiens et d'inspirer ces derniers à cuisiner davantage ensemble pour créer des souvenirs qui durent, LG Electronics Canada s'est associée à Anna Olson, chef canadienne de renommée mondiale et auteure de livres de cuisine à succès, dans le cadre de sa campagne À la rescousse des souvenirs de cuisine.

« Manger en famille permet de tisser des liens précieux, de renforcer les traditions familiales et de nous rappeler certains de nos souvenirs les plus mémorables, confie Dave Oyagi, directeur de marque pour les électroménagers chez LG Electronics Canada, Inc. Notre enquête a révélé que 71 % des Canadiens estiment que leurs souvenirs de famille les plus mémorables ont trait à la préparation de repas maison ou à des repas en famille. LG Electronics Canada souhaite inspirer les Canadiens à s'accrocher aux recettes et aux souvenirs qu'ils aiment tant. Nos électroménagers, plus pratiques que jamais, permettent de cuisiner à la maison dans le plaisir. »

Pour promouvoir l'importance de cuisiner en famille, Anna Olson aidera les familles canadiennes à créer et à revivre de beaux souvenirs par l'entremise de la nourriture.

« Certains de nos souvenirs les plus précieux ont trait à la nourriture. Une saveur ou une odeur peuvent nous ramener dans le passé, nous rappeler des souvenirs nostalgiques et nous permettre de créer de nouveaux souvenirs, poursuit Anna. Selon l'enquête omnibus, près des trois quarts (72 %) des Canadiens estiment que les arômes émanant des recettes familiales leur rappellent de précieux moments en famille. J'ai moi-même constaté cette tendance, et c'est pourquoi je suis heureuse de collaborer avec LG Electronics Canada dans le cadre de la campagne À la rescousse des souvenirs de cuisine pour encourager plus de Canadiens à cuisiner ensemble. »

Dans son rôle d'ambassadrice de la campagne À la rescousse des souvenirs de cuisine de LG, Anna fera profiter les Canadiens de ses connaissances culinaires et de ses conseils de pro pour contribuer à sauver les recettes familiales et à encourager les Canadiens à cuisiner à la maison à l'aide d'ingrédients locaux et saisonniers afin de créer de nouveaux souvenirs durables. Les recettes d'Anna sont en vedette dans deux vidéos qui présentent les plus récents électroménagers pour la cuisine de LG, y compris le réfrigérateur avec Porte dans la porteMD et technologie InstaView de LG, le lave-vaisselle QuadWashMD de LG et le four à convection ProBake de LG.

Vous pouvez consulter les vidéos À la rescousse des souvenirs de cuisine de LG et les recettes d'Anna Olson au lg.ca/kitchenmemoryrescue.

Pour en apprendre davantage sur les électroménagers de LG, visitez le https://www.lg.com/ca_fr/electromenagers.

Autres statistiques importantes sur l'enquête omnibus relative à la campagne À la rescousse des souvenirs de cuisine de LG Electronics Canada :

Plus des trois quarts (76 %) des Canadiens estiment qu'ils passent moins de temps à cuisiner et à manger en famille, car ils sont trop occupés.

Soixante-quatre pour cent des Canadiens aimeraient pouvoir déguster plus de repas maison avec leur famille.

Plus de la moitié des Canadiens croient qu'en sachant ce que leur réfrigérateur contient, ils seraient plus inspirés à cuisiner à la maison.

Près de 50 % des Canadiens estiment qu'en disposant d'une application qui leur suggérerait des recettes en fonction du contenu de leur réfrigérateur, ils auraient plus de facilité à cuisiner à la maison.

Plus de 40 % des Canadiens seraient inspirés à cuisiner à la maison si leurs électroménagers leur facilitaient la tâche.

* Au total, 1000 Canadiens adultes ont répondu au sondage en ligne entre le 29 mars et le 3 avril 2019. L'échantillon a été sélectionné de façon aléatoire à partir du panel de répondants potentiels de LegerWeb. Des pondérations de stratification a posteriori ont été appliquées à l'échantillon conformément aux paramètres du recensement de 2016 relatifs à la population afin de garantir la représentation par province, âge et sexe.

La marge d'erreur connexe pour un échantillon probabiliste de cette taille serait de ±3,1 %, 19 fois sur 20.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

À propos des appareils électroménagers pour la maison et des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics

LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des climatiseurs et des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air. La société crée des solutions complètes pour la maison avec ses technologies fondamentales de pointe. LG est déterminée à améliorer la qualité de vie des consommateurs du monde entier en proposant des produits soigneusement conçus, y compris des réfrigérateurs, des laveuses, des lave-vaisselle, des appareils de cuisson, des aspirateurs, des appareils intégrés, des climatiseurs, des purificateurs d'air et des déshumidificateurs. Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, une superbe performance ainsi que des économies considérables, et procurent des bienfaits remarquables sur la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.LG.com.

À propos d'Anna Olson

Anna Olson est l'une des chefs les plus respectées du Canada. Animatrice des émissions Bake with Anna Olson, Fresh with Anna Olson et Sugar sur le réseau Food Network, elle a su gagner le coeur des Canadiens et des cuisiniers maison de partout dans le monde. Ayant dix livres de cuisine à son actif, y compris Set for the Holidays, Bake With Anna Olson et Back to Baking: 200 Timeless Recipes to Bake, Anna est passée maître dans la création de recettes. Taste Canada Cookbook Awards, the Ontario Hostelry Institute et le Canadian Food & Wine Institute ont reconnu les contributions d'Anna au développement de la culture culinaire canadienne.

