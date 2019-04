Le Prix de la Reine dans la catégorie commerce international décerné à SciBite, une entreprise de technologie d'analyse sémantique à croissance rapide





CAMBRIDGE, Angleterre, 23 avril 2019 /PRNewswire/ -- SciBite a annoncé aujourd'hui être le lauréat du Prix de la Reine dans la catégorie commerce international, la plus haute distinction décernée aux entreprises du Royaume-Uni. SciBite est récompensée pour la croissance exceptionnelle à court terme de ses ventes à l'étranger au cours des trois dernières années.

La croissance internationale de SciBite est le fruit de l'adoption de son logiciel sémantique révolutionnaire par les 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde. Ses ventes à l'étranger ont considérablement augmenté d'une année sur l'autre, passant de 316 000 livres britanniques à 2,3 millions, pour atteindre les 645 % au total.

Fondée en 2013 et basée au Royaume-Uni sur le Genome Campus à Hinxton, dans le Cambridgeshire, la société exerce ses activités dans le monde entier depuis ses bureaux aux États-Unis et au Japon. SciBite poursuit sa croissance rapide et prévoit d'augmenter sa masse salariale de 30 % d'ici la fin de 2019.

« Notre technologie permet à nos clients de transformer un texte auparavant inutilisable, bien que pertinent sur le plan scientifique, en données de haute qualité lisibles par machine. Nous avons établi de solides relations commerciales avec les principales entreprises du secteur des sciences de la vie dans le monde. Notre approche offre une valeur ajoutée significative à de nombreux services de ces entreprises, du stade de découverte au stade de développement. », a déclaré Rob Greenwood, PDG de SciBite.

Dans un contexte de croissance rapide et de compréhension de la valeur de l'intelligence artificielle et des solutions d'apprentissage automatique, la première étape essentielle de toute stratégie numérique réussie consiste à fournir des données propres et détaillées qu'une machine pourra interpréter.

« Nous n'aurions pas pu remporter ce prix sans l'ensemble des employés dévoués de SciBite et sa fantastique clientèle. Ce Prix de la Reine est l'un des moments dont SciBite restera la plus fière. Il demeurera à jamais gravé dans nos mémoires. », a déclaré Lee Harland, fondateur et directeur de la stratégie de SciBite.

À propos des Prix de la Reine

Cette année, 201 entreprises britanniques ont été récompensées pour leur contribution dans les domaines du commerce international, de l'innovation, du développement durable et de la promotion des opportunités (via la mobilité sociale). Les Prix de la Reine ont été créés en 1965 et ont depuis lors récompensé plus de 7 000 entreprises. Cliquez sur lien suivant pour en savoir plus sur la prochaine édition des Prix de la Reine.

À propos de SciBite

SciBite est une société de logiciel sémantique primée qui offre une approche basée sur les ontologies pour transformer un contenu non structuré en données propres et lisibles à la machine. Apportant son soutien aux 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques avec des cas d'utilisation couvrant les sciences de la vie, SciBite équipe ses clients d'une suite de technologies API rapides, flexibles et déployables, ce qui en fait un élément critique des stratégies reposant sur des données scientifiques. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.scibite.com.

