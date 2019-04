Partners Capital ouvre un nouveau bureau à Paris





PARIS, 23 avril 2019 /PRNewswire/ -- Partners Capital, acteur de pointe dans la gestion des investissements financiers, continue son expansion internationale. Après l'ouverture de son nouveau bureau sur la côte ouest des Etats-Unis, Partners Capital renforce sa présence en Europe, grâce à l'inauguration de son siège à Paris en mars 2019. Partners Capital gère à présent plus de 4 milliards de dollars de fonds européens, notamment issu de grandes fondations caritatives et privées, ainsi que des Senior Partners de plusieurs fonds d'investissement renommés.

La direction du bureau et des opérations en Europe continentale a été confiée à Edmondo Barletta, qui a rejoint Partners Capital en 2013 au siège de Londres, et qui a contribué au succès de l'entreprise en tant que Directeur des Investissements (CIO) pour certains des plus gros investisseurs privés et institutionnels du Groupe. Edmondo a débuté sa carrière à Paris, dans le cabinet de conseil Bain & Company, avant de rejoindre le fond d'investissement Bain Capital Private Equity à Londres.

L'équipe sera complétée par un Associé Senior provenant du bureau de Londres, ainsi que par un nouveau Principal expérimenté ; d'autres recrutements sont déjà prévus. L'équipe de Londres, forte de 91 effectifs aidera à la gestion des opérations.

La décision d'ouvrir un siège Européen était dans un premier temps liée au Brexit, elle est désormais une priorité stratégique pour Partners Capital, compte tenu des opportunités présentes sur le continent. Le bureau français sera responsable d'assurer le support aux clients Européens, et permettra aussi à Partners Capital d'approfondir d'avantage sa connaissance des Fonds et des gestionnaires d'actifs Français et Européens, pour toute catégorie d'actifs.

Selon le Directeur Général et Fondateur de Partners Capital, Stan Miranda, « nous avons voulu nous rapprocher davantage de nos clients existants, ainsi que gagner accès à des nouvelles opportunités d'investissement et aux nouveaux clients potentiels, tant du côté des clients privés que des investisseurs institutionnels ».

John Collis, Directeur des opérations Européennes pour Partners Capital, a rajouté : « Edmondo est le candidat idéal pour mener à bien cette opportunité de croissance pour Partners Capital, grâce à son profil véritablement « paneuropéen », son expérience dans la gestion d'équipes internationales et sa connaissance des différentes approches d'investissement ».

Edmondo Barletta, Directeur Général du Bureau Européen, précise : « La création du Bureau de Paris est un investissement qui nous permet de mieux servir notre base de clients européens existante, avec 4 milliards de dollars, mais aussi de mieux comprendre et mieux pénétrer ce marché. C'est un vrai privilège de diriger nos opérations Européennes, ainsi que de travailler à coté de certains des clients et des gestionnaires les plus sophistiqués de l'industrie. Les investisseurs Européens sont de plus en plus conscients du besoin croissant d'une approche d'investissement institutionnelle et avancée, et nous sommes parfaitement positionnés pour les accompagner dans ce changement ».

A propos de Partners Capital

Partners Capital, fondé en 2001, est un acteur de pointe dans la gestion externalisée et indépendante des investissements auprès d'investisseurs institutionnels et de professionnels expérimentés en Europe, Amérique du Nord et Asie. Le Groupe est l'un des rares acteurs globaux parmi les OCIO (Outsourced Investment Offices), offrant accès aux principales classes d'actifs et avec 160 personnes distribuées dans ses bureaux à Boston, New York, San Francisco, Londres, Paris, Singapour et Hong Kong. Le Groupe, avec plus de 24 milliards de dollars d'actifs sous gestion, compte parmi ses clients institutionnels 9 universités de Oxford et Cambridge, Eton College, le Metropolitan Opera Company, la Research Foundation for the State University of New York, la Royal Academy of Arts, Milton Academy, le Hong Kong Cancer Fund et le Cancer Research Institute.

Pour plus d'information, connectez-vous au site http://www.partners-cap.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/817400/Partners_Capital_Logo.jpg

