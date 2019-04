LeddarTech nomme Richard LaRue, avocat d'affaires international, au sein de son équipe de direction





LeddarTech étend son expertise en LiDAR automobile avec une équipe de recherche et développement établie à Toronto

LeddarTech nomme un chef des affaires juridiques pour épauler son équipe de la haute direction et annonce l'ouverture officielle à Toronto, au Canada, du Centre d'excellence automobile, un pôle de recherche et développement qui contribuera à accélérer la commercialisation de ses solutions LiDAR.



QUÉBEC, 23 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech MD , le chef de file derrière conception de la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité MC la plus polyvalente et évolutive, est heureuse d'annoncer la nomination de M. Richard LaRue à titre de chef des affaires juridiques.

M. LaRue a longuement travaillé auprès d'entreprises dans les domaines du logiciel et des biotechnologies, ainsi qu'avec des entreprises en démarrage, dans les différents aspects de leurs activités, y compris leur constitution, la négociation et la rédaction d'accords internationaux et leur financement par fonds propres et par emprunt. Il a exercé dans ces domaines d'un bout à l'autre du Canada, ainsi qu'en Europe et aux États-Unis. «?Je suis ravi de pouvoir mettre mon expérience internationale en droit des sociétés, en financement et en opérations sur fonds propres à la disposition de LeddarTech pour contribuer à sa grande mission consistant à devenir la référence en développement de plateformes LiDAR?», explique M. LaRue.

Celui-ci possède d'impressionnantes qualifications en droit à l'échelle nord-américaine, étant membre de l'Association du Barreau canadien et de l'Association internationale du barreau, membre associé de l'Association du barreau américain, ainsi que membre du chapitre nord-américain de l'Association of Corporate Counsel.

«?Nous sommes déterminés à attirer les meilleurs talents et à renforcer systématiquement notre équipe de la haute direction, comme en témoigne la nomination de M. LaRue à titre de chef des affaires juridiques, pour garantir à nos clients un service exceptionnel?», souligne Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech.

Expansion canadienne à Toronto

LeddarTech poursuit l'expansion de ses activités par l'annonce de l'inauguration d'un nouveau centre de recherche et développement canadien à Toronto, que l'entreprise appelle son Centre d'excellence automobile.

Le Centre d'excellence automobile de Toronto accueille une équipe d'experts de l'industrie chargée de contribuer activement à la plateforme LiDAR solid-state de LeddarTech et qui se consacre entièrement à rendre possibles des solutions de sécurité active et de conduite autonome conformes à la norme ISO 26262. Ses champs d'expertise sont l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la vision par ordinateur et les systèmes d'ADAS. Cette équipe possède une vaste expérience en réalisation de solutions logicielles comme celles qui équipent aujourd'hui les véhicules de tourisme de plusieurs marques haut de gamme.

«?Les experts en automobile chevronnés qui travaillent à notre centre de Toronto possèdent une expérience et un savoir-faire précieux en développement de solutions automobiles conformes aux exigences de sécurité fonctionnelle strictes de l'industrie, mentionne Antonio Polo, vice-président, Ingénierie de LeddarTech. Cette nouvelle expertise appuie en outre notre plan de développement technologique à long terme et accroît la capacité de notre organisation à répondre aux besoins en solutions LiDAR de nos clients par l'intégration de notre unique LeddarEngineMC pour les applications de conduite autonome?», poursuit-il.

LeddarTech compte accroître sa présence dans la région du Grand Toronto et recrute activement de nouveaux ingénieurs-systèmes pour travailler au développement de sa plateforme LiDAR solid-state.

L'ouverture officielle du Centre d'excellence automobile de Toronto est prévue le 2 mai 2019.

À propos de LeddarTechMD

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngine, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSPMC. L'entreprise est à la source de nombreuses innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l'industrie de la mobilité. De multiples applications de conduite assistée et autonome pour voitures, camions, autobus, véhicules de livraison, robotaxis et navettes sont bonifiées grâce aux technologies brevetées de LeddarTech. Plus d'informations sont disponibles au www.leddartech.com . Suivez LeddarTech sur LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube .

LeddarTech. Leddar, LeddarSP, LeddarCore et le logo LeddarTech sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. Toutes autres marques, noms de produits et marques sont, ou peuvent être des marques de commerce ou des marques enregistrées utilisées pour identifier des produits ou services de leurs propriétaires respectifs.

Contact : Daniel Aitken, Vice-président, marketing et communications, LeddarTech Inc.

Tél. : +1-418-653-9000 poste 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com





Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 01:00 et diffusé par :