L'Assemblée des Premières Nations participe à la 18e session du Forum permanent des Nations Unies pour les questions autochtones

NEW YORK, le 22 avril 2019 /CNW/ - L'Assemblée des Premières Nations (APN) a coorganisé un événement aujourd'hui au siège des Nations Unies, à New York, appelé Achieving the Promise of the International Year of Indigenous Languages - Outcomes, Legacies and Future Work (Tenir les promesses de l'Année internationale des langues autochtones - Résultats, héritage et travail à venir). Cet événement fait partie des sessions annuelles du Forum permanent des Nations Unies pour les questions autochtones.

Le Grand chef du traité Confederacy of Treaty Six First Nations, Wilton Littlechild, a pris la parole au nom du Chef national de l'APN Perry Bellegarde, et a déclaré : « La reconnaissance des langues autochtones et le soutien qu'on leur apporte sont un aspect crucial de la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. »

Le Grand chef Littlechild a été mis à l'honneur aujourd'hui, alors que la salle de conférence de l'ambassadeur à la mission canadienne était baptisée en son nom.

Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, a déclaré : « Nous félicitons et nous honorons le Grand chef Wilton Littlechild pour son leadership et son combat de longue date pour les droits des autochtones sur la scène nationale et internationale. La présence de l'APN à ces forums internationaux aide à faire avancer nos priorités et à établir des liens entre tous nos peuples. »

L'événement était coorganisé par l'Assemblée des Premières Nations et les missions permanentes de l'Équateur et du Canada, avec une commandite supplémentaire des missions de la Norvège et de l'Australie. Il comprenait une allocution de Son Excellence María Fernanda Espinosa Garcés, présidente de l'Assemblée générale de l'ONU, marquant un soutien de haut niveau à l'événement et à l'action dans le but de renforcer les langues autochtones. Sur une recommandation du Forum permanent des Nations Unies pour les questions autochtones, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2019 Année internationale des langues autochtones. L'Année internationale des langues autochtones cherche à promouvoir et à protéger les langues autochtones, à améliorer la vie de ceux qui les parlent, et à contribuer à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ainsi que le Programme de développement durable à l'horizon 2030.

En décembre 2016, le premier ministre Trudeau a finalement réagi aux actions revendicatrices de longue date de l'APN, des Premières Nations et du Chef national ayant comme objectif la création d'une loi sur les langues autochtones, maintenant déposée sous le nom de « projet de loi C-91 ». L'APN a collaboré à l'élaboration de cette loi afin de veiller à ce que le point de vue, les priorités et les droits des Premières Nations soient inclus dans la législation, et met tout en oeuvre pour la faire adopter avant la fin de la session parlementaire actuelle.

La transcription du discours du Chef national au Forum permanent des Nations Unies pour les questions autochtones sera disponible sur le site Web de l'APN à l'adresse www.afn.ca. L'APN participera au Forum au cours de ces deux prochaines semaines.

L'Assemblée des Premières Nations est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter : @AFN_Comms, @AFN_Updates.

