Auto Shanghai 2019 : GAC Motor dévoile un nouveau modèle et tient sa Conférence des distributeurs internationaux en marge du salon

GUANGZHOU, Chine, 22 avril 2019 /CNW/ - GAC Motor, le constructeur automobile chinois le plus en vue, présent à la 18e Exposition internationale de l'industrie automobile de Shanghai (Auto Shanghai 2019), dévoile sa toute nouvelle GA6, une berline intégrant design, confort, technologies intelligentes, commande d'entraînement et sécurité de conduite, et tient également, en marge du salon, sa Conférence des distributeurs internationaux.

« GAC Motor, alors qu'elle veille à la mise en oeuvre de sa stratégie 'priorité à la qualité', s'emploie aussi à améliorer avec constance la qualité de ses produits et à promouvoir la force de notre marque », a fait remarquer Yu Jun, président de GAC Motor. « Cette année, dit-il, nous lancerons les tout nouveaux modèles GA6, GS4 et GS8 pour offrir à nos clients une vie agréable en mobilité.

La toute nouvelle berline GA6 sera lancée officiellement en juin de cette année. Le design aux lignes concises et épurées, la calandre plus large et les feux arrière pleine largeur confèrent au véhicule une allure sportive. Capable d'une conduite autonome L2, équipée d'un copilote IA piloté par commande vocale et d'un système Harman Hi-Fi personnalisé, la GA6 offre une expérience de conduite intelligente, sûre et agréable.

Faisant sa première apparition au salon, même sur la scène nationale, est la voiture concept ENTRANZE développée aux États-Unis par le centre de conception avancé de GAC. Équipée des dernières technologies intelligentes, d'éléments de durabilité et de conduite automatisée, ENTRANZE est un métis d'un nouveau genre, VUS et MPV, poussant plus loin les possibilités que peut offrir un véhicule familial moderne.

Mettant en vitrine sa gamme de véhicules phares, GAC Motor a fait converger sur elle l'attention des médias nationaux et internationaux, des concessionnaires, des fournisseurs et des visiteurs, tous se disant profondément impressionnés par l'excellente qualité et le design des modèles de GAC Motor.

En marge du salon Auto Shanghai 2019, GAC Motor a organisé sa Conférence des distributeurs internationaux (la « conférence »), à Suzhou, dans la province du Jiangsu, à laquelle ont assisté plus de 40 distributeurs provenant de 15 pays et régions.

Placé sous le thème « Plus forts ensemble, meilleures perspectives d'avenir », la conférence a mis l'accent sur les succès de la marque en matière de développement international en 2018, puis a lancé les stratégies et la planification outre-mer pour 2019.

En 2018, les ventes et les services de GAC Motor ont couvert 16 pays et régions du monde et la société a enregistré une croissance de 69 % de ses ventes à l'étranger. Elle a pénétré de nouveaux marchés, tels que l'Arabie saoudite et l'Équateur, et ouvert de nouveaux centres de vente et de service dans de nombreux pays, dont les Philippines et la Bolivie, devenant ainsi l'une des marques automobiles les plus populaires sur divers marchés, ainsi que la marque automobile chinoise la plus vendue au Koweït, à Bahreïn et au Nigeria. Par ailleurs, GAC Motor est également classée par Inter-brand, leader du conseil en marques, au palmarès 2018 des 50 meilleures marques chinoises.

En 2019, GAC Motor continuera d'explorer les marchés sur la Ceinture et route, ainsi que d'autres régions importantes, et achèvera sa plateforme outre-mer. Suite à la création de la société GAC Motor North America et la filiale russe, GAC Motor a mis en service une structure de coordination de ses activités à l'étranger, la GAC Motor International Sales Company, et le constructeur entend continuer de renforcer ces activités afin d'accroître sa compétitivité internationale.

De plus, en 2019, dans le souci de maintenir son avance dans l'offre de produits, GAC Motor augmentera systématiquement ses investissements en R-D. S'appuyant sur une analyse approfondie de la demande du marché, elle cultivera davantage son image de marque mondiale, lancera des modèles adaptés aux différents marchés, ouvrira plus de centres de vente et de service, modernisera les concessionnaires actuels, optimisera sa stratégie de prix sur le marché et prendra davantage de mesures pour augmenter ses ventes à l'étranger.

Lors de la conférence, GAC Motor a également remis des prix aux meilleurs distributeurs, notamment le prix de Meilleure performance marketing, de Meilleure performance service, de Meilleure performance commerciale et de Meilleur distributeur, en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle aux activités à l'étranger de l'année écoulée.

De nombreux concessionnaires ont fait savoir que la rencontre leur a permis de mieux appréhender la qualité des produits de GAC Motor, ses capacités de R et D et de fabrication, ainsi que ses objectifs stratégiques, et ils ont pleinement confiance en ses possibilités de développement futur sur le marché international.

« Nous continuerons d'investir dans le soutien à nos distributeurs et partenaires et établirons ensemble un modèle de coopération mutuellement bénéfique », a déclaré Yu.

À propos de GAC Motor

Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor), fondée en 2008, est une filiale de GAC Group qui occupe la 202e place parmi les 500 sociétés du classement Fortune Global. GAC Motor conçoit et fabrique des véhicules de première qualité, de même que des moteurs, des composants et des accessoires automobiles. Au cours des six dernières années, consécutivement, la société se classe au premier rang de toutes les marques chinoises dans l'étude sur la qualité initiale en Chine (China Initial Quality Study(SM) (IQS), Asie-Pacifique, réalisée par J.D. Power. Ce classement met en évidence la stratégie de GAC Motor, centrée sur la qualité, de la recherche et développement (R et D) à la fabrication, en passant par la chaîne d'approvisionnement, les ventes et les services.

