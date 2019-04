Visite des Forces armées canadiennes au Centre de coordination des mesures d'urgence de Laval





LAVAL, QC, le 22 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le lieutenant-colonel, Stéphane Tremblay, commandant de la Force opérationnelle Montréal et responsable des opérations des régions de Laval, Montréal et Lanaudière ainsi que l'adjudant-maître, Patrick Barriault, ont visité le Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) de la Ville de Laval. Ils ont profité de leur passage pour confirmer leur appui et celui de leurs troupes en cette période de crue des eaux à Pierre Brochet, directeur du Service de police et coordonnateur en sécurité civile de Laval.

Rappelons que deux cents militaires des Forces de l'armée canadienne, soit le tiers des militaires déployés dans la province du Québec, travaillent activement dans les secteurs de la ville les plus impactés par les inondations.

SOURCE Ville de Laval

