Invitation aux médias - Lancement de la campagne Le personnel administratif. Au coeur du système de santé et services sociaux





SAINT-JÉRÔME, QC, le 22 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux - CSN lancera le 23 avril une campagne nationale de valorisation du personnel de bureau et de l'administration du réseau.

Cette campagne appuyée par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) vise à mieux faire connaître la contribution importante de travailleuses et travailleurs qui oeuvrent souvent dans l'ombre et dont le travail quotidien permet d'assurer la dispensation des soins à la population. Avec la pénurie qui frappe de plein fouet le réseau, le manque de personnel de bureau et de l'administration a pour effet de reporter des chirurgies et de surcharger davantage les soignant-es.

La FSSS-CSN tiendra une conférence de presse à 11 heures 30 pour présenter la campagne nationale. Lors de cette conférence de presse, une capsule vidéo sera dévoilée. Lors de cette conférence de presse, ces représentant-es prendront la parole :

Dominic Presseault , président du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux - CSN

, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux - CSN Josée Marcotte, vice-présidente de la FSSS-CSN

Lucie Laurier , comédienne et porte-parole de la campagne

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la page Facebook de la campagne : https://www.facebook.com/aucoeurdusysteme/

Quoi?? Conférence de presse pour le lancement de la campagne Le personnel administratif. Au coeur du système de santé et services sociaux

Quand?? Le 23 avril à 11 h 30

Où?? Auditorium du Centre hospitalier de Saint-Jérôme, 290 Rue de Montigny, Saint-Jérôme, QC J7Z 5T3

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110?000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

