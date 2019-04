SIMEX (OTC : ARGB), une plateforme logicielle d'infrastructure





LAS VEGAS, 22 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vassili Oxenuk, président de SIMEX Inc., a déclaré : « Aujourd'hui, nous constatons que le nombre de plateformes appelées bourses de crypto-monnaies a dépassé tout caractère raisonnable. Ainsi, pour les investisseurs souhaitant participer au développement de ce secteur en plein essor et prometteur, il est difficile de comprendre les avantages concurrentiels de ces plateformes. Il est particulièrement étrange de voir les investisseurs contribuer à des projets qui promettent de faire ce qui a déjà été mis en oeuvre dans d'autres entreprises et qui fonctionnent. Nous avons créé un produit qui répond à tous les besoins du marché de la crypto-monnaie, et toute entreprise qui dispose d'une licence peut simplement tirer parti de l'utilisation de nos logiciels pour une activité donnée ».



SIMEX Inc , société ayant créé une plateforme multifonctionnelle qui met en oeuvre les fonctions énumérées ci-dessous et qui est déjà en activité, pourrait jouer le rôle de banque d'investissement et de bourse de crypto-monnaie pour chercher à pénétrer des marchés et à couvrir le plus de pays possible. À cet égard, la vente de jetons STO de SIMEX vise à recueillir des fonds pour obtenir tous les types de licences requises. Elle est également prête à envisager des partenariats avec toutes les institutions intéressées possédant de telles licences.

SIMEX, en tant que plateforme multifonctionnelle, est un logiciel de solution d'infrastructure indépendant pouvant fonctionner en tant que :

Banque :

- ouverture et gestion de comptes pour les particuliers et les entreprises ;

- octroi de prêts ;

- émission de cartes de débit et de crédit ;

- virements intrabancaires et virements internationaux dans les écosystèmes existants, y compris la crypto-monnaie.

Courtier (banque d'investissement) :

- fonctions de tenue de marché et de négociation pour tous les types de négociation d'actions ;

- plateforme de lancement de projets automatisés suivis de cotation (actifs numériques compris) afin d'attirer des capitaux en monnaie classique et en crypto-monnaie ;

- gestion de comptes de particuliers et d'entreprise avec la fonction de conseiller en investissement ;

Bourse :

- fonctions de cotation pour tous les types de produits, qu'il s'agisse de bourses classiques ou d'instruments de l'industrie des crypto-monnaies ;

- tous types de négociations avec la capacité d'intégrer des programmes de négociation tiers et des stratégies automatisées ;

- Offres IEO, pour certains projets uniquement ;

SIMEX - intermédiaire financier :

- fonctions équivalentes à PayPal et aux transferts vis Western Union.

Toutes les fonctions de SIMEX peuvent être mises en oeuvre en tant que solution SaaS.

Actuellement, SIMEX fournit des services aux clients uniquement en dehors des États-Unis.

Vassili Oxenuk a également ajouté : « Ainsi, en tant que produit, nous pouvons déjà fonctionner comme n'importe laquelle des institutions mentionnées ci-dessus sur le marché, sur le marché de la crypto-industrie et au-delà, en prenant cela en considération avec nos investisseurs, nous suivons la procédure de licence de toutes ces fonctions : banque, courtier, bourse. Il est important d'avoir désormais ce produit sur le marché. Et il n'est pas nécessaire de dépenser plus d'argent pour sa création ou son développement ».

