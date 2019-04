Un salon pour les professionnels de la céramique est organisé dans le comté de Yingxian, dans la province du Shanxi





SHUOZHOU, Chine, 22 avril 2019 /CNW/ - Le salon d'import-export de la céramique Shanxi Shuozhou s'est récemment tenu dans le comté de Yingxian, dans la province du Shanxi au nord de la Chine.

Lors de ce salon, les participants ont fait part de leur intention de coopérer sur 20 projets d'investissement. Parmi ces projets, huit pour un investissement total de plus de 1,6 milliard de yuans seront mis en oeuvre dans le comté de Yingxian, dont une ligne de production de pointe pour la décoration de la céramique et une ligne de production de papier d'impression sur céramique.

Ces dernières années, le comté de Yingxian a accéléré sa transformation économique et est rapidement devenu un important centre de production de céramique.

Aujourd'hui, les produits en céramique produits à Yingxian sont vendus dans les grandes villes de Chine, comme Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chongqing ou Wuhan, ainsi que dans plus de 40 pays et régions en Europe, dans les Amériques et en Asie du Sud-Est.

L'industrie de la céramique à Yingxian a déjà établi une pratique industrielle avec des céramiques pour un usage quotidien, des céramiques architecturales et des céramiques destinées à l'exportation. Aujourd'hui, ce comté accueille 21 entreprises de céramique et 32 lignes de production, avec une capacité de production annuelle pour les céramiques à usage quotidien atteignant 1 milliard de pièces, et des céramiques architecturales atteignant 33 millions de mètres carrés. Les produits en céramique regroupent plus de 2 000 variétés de plus de 60 séries, selon Ding Yu, secrétaire adjoint du comité du parti pour le comté de Yingxian et magistrat du comté par intérim.

Riche en matières premières entrant dans la composition de la céramique, comme le kaolin, le quartz, l'argile et la pierre de porcelaine, Yingxian présente des avantages en termes de production de céramique, ce qui permet aux entreprises de céramique locales de se concentrer sur la recherche et le développement (R&D) de la céramique.

Aujourd'hui, les entreprises de céramique à Yingxian comptent 13 centres provinciaux et municipaux de R&D en technologie de la céramique.

En janvier 2019, pour promouvoir le développement sain de l'industrie de la céramique, une zone de développement économique et technologique, mettant en avant la production de céramiques à usage quotidien et de céramiques architecturales, a été approuvée.

Ding a expliqué que, cette année, Yingxian continuerait d'accélérer la construction d'infrastructures dans cette zone de développement et présenterait également des entreprises de production industrielle faisant intervenir la conversion du charbon au gaz, le moulage, la cuisson de décoration, l'impression en couleurs et le conditionnement, afin de proposer aux entreprises de céramique des services professionnels.

