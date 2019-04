Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce que LDS Development Corp. a conclu un accord de sous-location pour un espace de 930 mètres carrés au sein de son entrepôt d?Adelanto de 1 860 mètres carrés





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 avril 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Frankfurt: LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « compagnie ») annonce que sa filiale en toute propriété, LDS Development Corporation, a conclu un accord de sous-location de cinq ans pour un espace d?entrepôt de 930 mètres carrés au prix de 21,53 $ par mètre carré, par mois, avec TCM Distribution Inc., une filiale à 100% de TransCanna Holdings Inc. pour ses opérations à Adelanto, en Californie.

Cette superficie réduite continuera de répondre aux besoins d?entreposage additionnel de CSPA Group Inc. pour ses activités de transport et de distribution reliées au dispensaire Highway 395 et au service de livraison 420 Prime Delivery, dont le début des opérations est prévu au début du 3e trimestre de 2019. L?entrepôt en question est commodément situé sur un terrain adjacent à l?établissement sur Commerce Way de CSPA Group. En plus d?être pratique, cet emplacement permet également d?utiliser aux deux endroits les services de sécurité armés actuels, réduisant ainsi les coûts qui seraient reliés à tout autre emplacement.

Brad Eckenweiler, PDG de LDS, déclare : « Le fait de partager la moitié de cet entrepôt nous permet quand même d?atteindre la croissance de marché nécessaire pour toutes les gammes de produits de CSPA Group, ainsi que pour les produits de Core Isogenics, tout en réduisant les coûts d?entreposage. La superficie de 930 mètres carrés que nous louons permet d?entreposer des matériaux bruts aussi bien que des produits finis, et même des semences et des plants dans un endroit d?entreposage dont l?environnement est contrôlé de façon spécifique. La proximité immédiate de notre entrepôt du 9501 Commerce Way favorise une coordination facile et fluide du transport et de la distribution, ce qui nous permet non seulement d?économiser du temps mais également des dizaines de milliers de dollars en frais de transport et de sécurité. »

La compagnie continuera d?émettre des mises à jour au sujet de tous ses développements opérationnels au fur et à mesure qu?elles seront pertinentes.

À propos de CSPA Group, Inc.

Située à Adelanto, en Californie, la compagnie CSPA Group, Inc. est un fabricant et distributeur/transporteur de cannabis avec permis municipal et de l?État de la Californie. CSPA Group fabrique des huiles extraites et distillats et produit les CannaStripsMC en vertu d?un accord de licence avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une société de Colombie-Britannique.

À propos de Core Isogenics Inc.

Située à Adelanto, en Californie, la compagnie Core Isogenics Inc. détient un permis de culture et de serre. Core Isogenics produit des souches isogéniques pour des caractéristiques génétiques spécifiques du cannabis, qui demeurent constantes dans chacune des plantes, éliminant ainsi toute variation au niveau des ingrédients et/ou des résultats pour le consommateur. Les souches produites seront génétiquement spécifiques aux exigences des profils terpéniques et cannabinoïdes, quant à la variation et la structure élémentaire, ce qui permet de réduire de façon importante les coûts de production, étant donné que la formule exacte est extraite d?une seule plante plutôt que de plusieurs.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une compagnie de technologie qui autorise l?usage de sa technologie à une usine de production et d?emballage à la fine pointe située dans le sud de la Californie. La technologie de la compagnie permet de produire des bandelettes infusées (semblables aux bandelettes pour l'haleine) qui sont non seulement plus sécuritaires et plus saines que d?autres options, mais qui offrent également une biodisponibilité supérieure des ingrédients du cannabis. Certaines bandelettes incluent également des ingrédients co-actifs supplémentaires, tels que nutraceutiques, vitamines et peptides. La technologie offre une nouvelle façon de mesurer la dose de façon précise et d?assurer la pureté du produit choisi. Du début à la fin, le processus de production, basé sur la technologie de la compagnie, vérifie la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chacune des bandelettes; il en résulte un système de délivrance sécuritaire, uniforme et efficace.

