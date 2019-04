Demande d'action pour le climat annoncée comme le thème du 50e anniversaire du Jour de la Terre 2020





Parmi les importantes initiatives prévues on compte la mobilisation électorale mondiale par le biais de la campagne « Vote Earth » et le plus grand engagement scientifique citoyen jamais vu

WASHINGTON, 22 avril 2019 /CNW/ - Le compte à rebours pour le Jour de la Terre 2020 a commencé et ses organisateurs -- Earth Day Network -- annoncent que l'action pour le climat sera le thème dominant de cette année phare du 50e anniversaire.

« Le changement climatique représente le défi le plus considérable pour l'avenir de l'humanité et des systèmes qui rendent notre monde habitable », a déclaré Kathleen Rogers, présidente du Réseau du Jour de la Terre.

« 2020 doit être l'année du changement transformateur qui utilise l'action positive en cours à travers le monde afin de la rendre plus puissante et plus audacieuse », a-t-elle ajouté.

Puis Mme Rogers a affirmé : « Ensemble nous pouvons nous unir pour bâtir un mouvement inclusif, ambitieux qu'il est impossible d'ignorer. »

Une série de campagnes d'actions individuelles sont lancées aujourd'hui, notamment :

Vote Earth

En 2019 et 2020 verront plus de 60 élections nationales et des milliers d'élections régionales, provinciales et municipales à travers le monde.

Vote Earth demande aux citoyens, surtout aux jeunes et nouveaux électeurs, d'étudier les programmes environnementaux de leurs candidats et de voter pour ceux qui ont des projets clairs ambitieux et convaincants pour la protection de notre planète.

Earth Challenge 2020

Earth Challenge 2020 permettra aux personnes ordinaires de se joindre à la plus grande initiative scientifique citoyenne mondiale jamais entreprise pour établir l'état de santé de l'environnement.

Avec des partenaires tels que le Wilson Center, le State Department des États-Unis et Esri, ainsi qu'avec le soutien de géants de la technologie comme Amazon, l'application Earth Challenge 2020 sera lancée début 2020.

Les résultats de cette initiative seront téléchargés sur des réseaux scientifiques et permettront de mieux comprendre l'état de santé de notre planète. Ils auront le double objectif de déclencher des changements dans les politiques gouvernementales et de donner aux citoyens des faits plus précis et plus convaincants.

Billion Acts of Green

Earth Day Network relancera son programme phare - Billion Acts of Green - avec, pour 2020, un objectif de 3,5 milliards d'actions enregistrées et agrégées à travers le monde.

Great Global Cleanup

Grâce à une campagne unifiée comprenant l'inscription sur téléphone cellulaire, la cartographie numérique et les médias sociaux, le Great Global Cleanup établira un lien entre les partenaires et les participants du monde entier afin d'éliminer des milliards de déchets de nos espaces verts, de nos communautés urbaines et de nos voies navigables. Les données recueillies aideront à mieux comprendre les sources et l'étendue de notre problème de déchets, ainsi que les solutions possibles.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/874923/Earth_Day_Network_Logo.jpg

SOURCE Earth Day Network

Communiqué envoyé le 22 avril 2019 à 16:10 et diffusé par :