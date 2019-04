Journée de la Terre 2020 : le 50e anniversaire placé sous le signe de l'appel à l'action pour le climat





Au nombre des initiatives principales prévues figurent la mobilisation électorale mondiale par le biais de la campagne « Vote Earth (Votez pour la Terre) » et la plus grande participation citoyenne de nature scientifique de l'histoire

WASHINGTON, 22 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le compte à rebours pour la Journée de la Terre 2020 a commencé et les organisateurs ? the Earth Day Network ? ont annoncé le thème central de cette année charnière marquée par le 50e anniversaire de l'événement : l'action pour le climat.

« Le changement climatique est le défi le plus important pour l'avenir de l'humanité et les systèmes grâce auxquels notre planète est habitable », a déclaré Kathleen Rogers, présidente d'Earth Day Network.

« Il est essentiel que 2020 soit l'année d'un changement décisif qui renforce les actions positives en cours pour un engagement plus vaste et résolu dans le monde entier », a-t-elle ajouté.

« Ensemble, nous pouvons créer un mouvement global, ambitieux et impossible à ignorer », a précisé Rogers.

Une série de campagnes d'actions individuelles est lancée aujourd'hui, parmi lesquelles :

Vote Earth (Votez pour la Terre)

En 2019 et 2020, plus de 60 élections nationales et des milliers d'élections régionales, provinciales et municipales auront lieu dans le monde.

La campagne Vote Earth appelle les citoyens, notamment les jeunes et les nouveaux électeurs, à étudier les programmes de leurs candidats en matière de protection de l'environnement et à voter pour ceux dont les stratégies pour protéger la planète sont claires, ambitieuses et convaincantes.

Earth Challenge 2020 (Défi pour la Terre 2020)

Le Earth Challenge 2020 permettra aux individus lambda de se joindre à l'initiative mondiale de sciences participatives la plus importante qui soit pour informer sur la santé environnementale.

En collaboration avec des partenaires tels que le Wilson Center, le département d'État américain et Esri, et avec le soutien de grandes sociétés technologiques comme Amazon, l'application Earth Challenge 2020 sera lancée début 2020.

Les résultats de cette initiative seront transmis aux réseaux scientifiques afin d'améliorer notre compréhension de la santé du monde, le tout dans un double objectif : susciter des changements de politique gouvernementale et livrer aux citoyens des données plus probantes et plus convaincantes.

Billion Acts of Green (Des milliards de gestes verts)

Earth Day Network relancera sa plateforme phare ? Billion Acts of Green ? avec pour objectif la réalisation et l'enregistrement de 3,5 milliards de gestes verts au total dans le monde à l'horizon 2020.

Great Global Cleanup (Grand nettoyage mondial)

Grâce à une campagne unifiée comprenant enregistrement mobile, cartographie numérique et réseaux sociaux, le Great Global Cleanup permettra de mettre en relation partenaires et participants tout autour du monde dans le but d'éliminer des milliards de déchets de nos espaces verts, communautés urbaines et cours d'eau. Les données collectées aideront à mieux comprendre les sources et l'envergure de notre problème de déchets pour y trouver des solutions.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/874923/Earth_Day_Network_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 avril 2019 à 15:36 et diffusé par :