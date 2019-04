Le Groupe Vision New Look a le regret d'annoncer le décès soudain du premier vice-président Mario Pageau, o.o.d.





MONTRÉAL, 22 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Vision New Look inc. (TSX: BCI) («Vision New Look») a le regret d'annoncer le décès soudain, samedi dernier, de son premier vice-président, réseau d'opticiens et président de Lunetterie New Look, Mario Pageau, o.o.d.



Antoine Amiel, président et chef de la direction du Groupe Vision New Look a déclaré : « C'est avec une grande tristesse que j'annonce le décès de mon ami et collègue Mario Pageau. Mario occupait le poste de premier vice-président, réseau d'opticiens et président de Lunetterie New Look depuis octobre 2017. Précédemment, il a occupé, pendant 17 ans, divers postes clés au sein du Groupe Vision New Look. Sa passion, son dévouement, son humanité et son humour resteront gravés dans nos mémoires et inspireront nos actions. Au nom de tous les membres du Groupe Vision New Look, j'offre nos plus sincères condoléances à ses proches. »

M. Pageau laisse dans le deuil son épouse Andrea Benavente, ses fils Félix, Rafael et Matias, ses filles Émilie et Rebeca et ses parents Georges et Nicole.

Marie-Josée Mercier, vice-présidente ventes et expérience client de Lunetterie New Look depuis 2010 est nommée directrice générale à compter d'aujourd'hui. Mme Mercier est une professionnelle distinguée du commerce de détail comptant plus de 30 ans d'expérience, dont 14 ans au sein du Groupe Vision New Look.

Les détails des funérailles seront communiqués ultérieurement sur le site Web de l'entreprise : www.newlookvision.ca .

Au 22 avril 2019, 15 597 094 actions ordinaires de catégorie A de Vision New Look étaient émises et en circulation. Vision New Look est un chef de file dans les produits et services de l'optique au Canada, exploitant un réseau de 379 magasins principalement sous les bannières Iris, Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff, ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie.

Pour des renseignements additionnels, veuillez consulter notre site Web www.newlookvision.ca .

