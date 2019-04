Les LNC reconnus pour leur excellence sur le plan environnemental par le Wildlife Habitat Council





CHALK RIVER, Ontario, 22 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC), plus importante organisation de science et technologie nucléaires du Canada, a le plaisir d'annoncer avoir reçu la certification Or du Wildlife Habitat Council (WHC) pour son campus des Laboratoires de Chalk River, reconnaissance de l'engagement de l'entreprise en matière de gérance environnementale dans la gestion de sa propriété. Certifié Argent depuis 2016, le campus de Chalk River a maintenant atteint le plus haut niveau de certification environnementale du WHC, attestation indépendante que les LNC maintiennent un programme exceptionnel de conservation de la faune qui place l'entreprise à l'avant-garde de la gérance environnementale.



« Les Laboratoires nucléaires canadiens ont réussi à satisfaire aux exigences strictes de la certification de conservation du WHC », a commenté Margaret O'Gorman, présidente du WHC. « Les entreprises qui obtiennent la certification de conservation du WHC, comme les LNC, sont des chefs de file en matière d'environnement et gèrent volontairement leurs terres de façon à soutenir des écosystèmes durables et les collectivités qui les entourent. »

Le programme de certification du WHC a été établi dans le but de fournir une évaluation objective par une tierce partie de l'engagement à long terme d'un organisme envers la gestion d'un habitat de qualité pour la faune, l'éducation à la conservation et les initiatives de sensibilisation communautaire. Une certification Or est signe de leadership parmi plus de 700 programmes de certification en conservation du WHC et n'est décernée que pour les programmes qui démontrent une compréhension exceptionnelle et une mise en oeuvre efficace des meilleures pratiques en matière de protection de l'environnement.

« Les LNC sont fiers de recevoir cette approbation du Wildlife Habitat Council, qui confirme ce que nous croyons depuis longtemps, à savoir que les LNC sont un chef de file de l'industrie en matière de conservation environnementale et de protection de la faune », a déclaré Mark Lesinski, président et chef de la direction des LNC. « Aux LNC, nous nous sommes formellement engagés non seulement à comprendre les répercussions de nos activités sur les plantes, les animaux, les insectes et la vie aquatique ici sur le site de Chalk River, mais aussi à aider cette faune à croître et à prospérer. Cette certification reconnaît le travail acharné de notre équipe de protection de l'environnement et de l'ensemble du personnel dans la poursuite de cet objectif; elle nous indique que nous sommes sur la bonne voie. »

Les employés des LNC en charge de la protection de l'environnement ont passé la dernière décennie à identifier la faune sur le campus des Laboratoires de Chalk River afin de créer une base de données complète sur les populations végétales et animales, en mettant l'accent sur les espèces en péril. Au fil des ans, la présence d'un certain nombre de ces espèces vulnérables a été confirmée sur le site, notamment des tortues, des chauves-souris et des oiseaux menacés. Les LNC ont pris un certain nombre de mesures d'atténuation pour aider à protéger et à héberger ces animaux, notamment :

En collaboration avec l'Université d'Ottawa, les LNC ont examiné le comportement des tortues mouchetées et installeront des tunnels sous les routes principales pour favoriser des déplacements sécuritaires pendant la période de reproduction.

Dans le cadre d'une étude menée en collaboration avec l'Université Trent, les LNC ont examiné les comportements perchés des martinets ramoneurs, une autre espèce en péril. L'étude a déterminé que les cheminées de ventilation sont devenues des lieux de perchage essentiels pour les oiseaux, alors les LNC travaillent à préserver ces structures.

Les LNC ont installé quatre structures de nidification artificielles pour les hirondelles rustiques.

Les LNC ont installé 16 boîtes à chauves-souris pour servir de perchoirs de maternité pour les espèces de chauves-souris en voie de disparition, notamment le vespertilion brun, le vespertilion nordique, la pipistrelle de l'Est et la chauve-souris pygmée. Les LNC ont également entrepris un projet de recherche avec l'Université Trent afin de trouver d'autres sites de perchoir de maternité pour ces chauves-souris pour protéger cet habitat.

Les LNC prévoient également de déterminer et de protéger les habitats des monarques, qui sont essentiels au cycle de vie de ces papillons en voie de disparition.

« Bien que ce travail soit dirigé par l'équipe de protection de l'environnement des LNC, je crois qu'il est important de souligner la contribution de tout le personnel des LNC », a ajouté Annie Morin, spécialiste en environnement au sein du groupe de protection de l'environnement des LNC. « Qu'il s'agisse de leur participation à l'observation des espèces ou de la mise en oeuvre volontaire de mesures d'atténuation dans leur propre travail, les employés des LNC se soucient vraiment de protéger les espèces uniques de plantes et d'animaux qui résident sur le site des Laboratoires de Chalk River. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les LNC et leurs activités de protection de l'environnement, veuillez visiter le www.cnl.ca/fr/home/gerance-environnementale .

