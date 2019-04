Bientôt dans une ville près de chez vous : une tournée des scientifiques met en lumière les impacts régionaux des changements de notre climat





OTTAWA, le 22 avril 2019 /CNW/ - Le Canada se réchauffe à un rythme alarmant, soit deux fois plus vite que le taux moyen mondial. Dans notre planification de l'avenir, les Canadiens ont besoin d'un tableau clair des répercussions de ce réchauffement sur notre économie, nos communautés et les endroits que nous aimons.

C'est la raison pour laquelle un groupe d'éminents spécialistes du climat du Canada s'est récemment penché sur les dernières recherches sur les effets qu'ont les changements climatiques sur le Canada dans le Rapport sur le climat changeant du Canada.

Pour le Jour de la Terre 2019, Environnement et Changement climatique Canada annonce que les auteurs du rapport organiseront une série d'événements dans tout le pays afin de parler avec les Canadiens des répercussions qu'entraîneront les changements climatiques sur eux et leurs communautés. Les dates de la tournée seront annoncées au cours des semaines à venir.

Comme les inondations, les feux de forêt et les vagues de chaleur deviennent plus fréquents et plus graves, il est plus important que jamais de mettre à exécution le plan national de lutte contre les changements climatiques du Canada. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les Canadiens de tous les secteurs et de toutes les régions afin de protéger l'environnement et de faire croître l'économie.

