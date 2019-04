Inondations dans l'Ouest du Québec : U-Haul offre 30 jours de libre-entreposage gratuit





Trois établissements disponibles pour aider les résidents de la région avec des casiers alors que la rivière des Outaouais déborde

DOLLARD-DES-ORMEAUX, Québec, 22 avril 2019 /CNW/ - La Compagnie U-Haul de l'Ouest du Québec offre 30 jours de libre-entreposage gratuit aux résidents près de Laval et Boisbriand, au nord de Montréal, aussi bien qu'à Gatineau, au nord d'Ottawa, où il y avait beaucoup d'inondations qui sont susceptibles de s'aggraver.

Le débordement de la rivière des Outaouais, causé par plusieurs jours de pluie et de grandes quantités de glace fondante en raison de l'hiver rigoureux, a inondé les rues et les maisons. Ces inondations ont créé un besoin immédiat en matière de casiers pour libre-entreposage qui sont sécuritaires et secs où les gens peuvent apporter leurs biens.

"Nos communautés font face à des problèmes en raison de la montée des eaux et nous voulons qu'elles sachent que U-Haul peut aider » a déclaré Claude Boucher, président de la Compagnie U-Haul de l'Ouest du Québec. « Nous offrons trois établissements qui seront disponibles où les gens peuvent entreposer leurs biens pendant un mois sans frais. »

Les familles voulant plus d'information au sujet de ces 30 jours de libre-entreposage gratuit ainsi que de l'assistance dans ce sens ou ayant besoin de planifier du libre-entreposage devraient contacter :

U-Haul de Boisbriandpour le déménagement et l'entreposage

1700, boulevard Lionel-Bertrand

Boisbriand, QC J7H 1N7

(450) 434-8253

U-Haul de Gatineaupour le déménagement et l'entreposage

266, rue Saint-Louis

Gatineau, QC J8P 8B3

(819) 669-5335

U-Haul de Lavalpour l'entreposage

1155, autoroute Chomedey

Laval, QC H7W 5J8

(450) 231-0884

U-Haul est le chef de file dans l'industrie du déménagement fait par soi-même et du libre-entreposage, avec plus de 21 000 établissements à travers le Canada et les États-Unis. En plus d'offrir ce Programme de secours aux sinistrés pour 30 jours de libre-entreposage gratuit, U-Haul se fait une fierté d'être à l'avant-garde de l'aide aux communautés dans les moments où elles en ont le plus besoin en agissant comme Intervenant officiel de la Croix-Rouge américaine en cas de catastrophe.

Au sujet de U-Haul

Depuis 1945, U-Haul s'est révélé le choix incontesté pour les gens qui veulent déménager par eux-mêmes, avec un réseau de plus de 21 000 établissements couvrant chacune des 10 provinces canadiennes et chacun des 50 États américains. Le Partage de camions 24/7 de U-Haul (U-Haul Truck Share 24/7) offre désormais aux clients l'accès à des camions U-Haul à chaque heure de chaque jour grâce aux options de libre-service sur leurs appareils mobiles qui sont connectés à l'Internet. La clientèle active de U-Haul lui a permis d'augmenter son parc d'équipement à 161 000 camions, 118 000 remorques et 42 000 autres unités de remorquage. U-Haul offre près de 632 000 locaux de libre-entreposage et 5,12 millions de mètres carrés (55,2 millions de pieds carrés) d'espace de libre-entreposage dans des établissements dont U-Haul est à la fois propriétaire et gestionnaire, partout en Amérique du Nord. Toujours en Amérique du Nord, U-Haul offre également le plus vaste service d'installation d'attaches de remorque permanentes dans le marché des pièces de rechange pour l'industrie automobile. U-Haul est aussi le plus grand détaillant de propane aux États-Unis.

Personnes-ressources :

Jeff Lockridge

Sebastien Reyes

Courriel : publicrelations@uhaul.com

Téléphone : 602-760-4941

Site Web : uhaul.com

